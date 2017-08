Rodrigo Guendelman recomienda

Libro

El triunfo de las ciudades, de Edward Glaeser. Para quienes somos fanáticos de las metrópolis, de los espacios densos donde convive mucha gente, este libro es una pequeña biblia. Su autor, un capo en economía urbana, rompe varios de los mitos que afectan a las ciudades. Explica, con muy buenos argumentos, que son los lugares más verdes y, al mismo tiempo, más ricos en términos culturales y económicos en los que alguien podría vivir.

Documental

Urbanized, de Gary Hustwit. En el año 2050, un 75% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. En este notable documental de 1 hora y 22 minutos, son entrevistados grandes de la arquitectura, líderes políticos que deciden el destino de ciudades, planificadores, constructores y pensadores destacados, que analizan el diseño de las metrópolis y los desafíos que significa un mundo hiperurbanizado. Entre ellos, Sir Norman Foster, Jan Gehl, Rem Koolhaas, Oscar Niemeyer y nuestro Alejandro Aravena, antes de ganar el Pritzker.

Lugar

Centro Cultural Espacio Matta. No me canso de recomendar este lugar porque estoy seguro de que aún el 90% de los santiaguinos no lo conoce. En la comuna de La Granja, justo donde Américo Vespucio se cruza con Santa Rosa, está el mural más grande que hizo Roberto Matta en su vida. Mide 25 metros de largo, es de principios de la década del 70 y fue realizado junto a la Brigada Ramona Parra. Se llama El primer gol del pueblo chileno y estuvo desaparecido por muchos años, ya que en tiempos de dictadura fue cubierto por catorce capas de pintura. Hasta que se restauró y luego se construyó un moderno centro cultural que lo tiene como su joya más preciada. Imperdible. ¡Y gratis!

Web

Landie.cl. Poéticamente habita el hombre. Así se lee en este sitio liderado por Gonzalo Schmeisser, donde la arquitectura y el paisaje son los principales protagonistas pero no los únicos: lo que interesa es el vínculo hombre-territorio desde otros campos como la poesía, la historia, la música, la ciencia, los viajes y el cine. Hace ya algunos meses, sube cada jueves un artículo escrito especialmente para @SantiagoAdicto. Una sección que en Landie.cl pueden encontrar como “Jueves Adictos”.

Una galería

Lira. Es varias cosas al mismo tiempo: una galería de arte urbano que está situada en una antigua casona en Loreto 20, un emprendimiento de gestión cultural y un potente agente de evangelización del street art. Detrás de Galería Lira está Esteban Barrera, responsable además de que Dasic Fernández haya pintado ese increíble mural en la Plaza de Bolsillo de Santo Domingo y de que hoy, Pixel Art, Rodrigo Estoy y Alme Yutronic estén preparando tres murales para las estaciones Estadio Nacional, Franklin y Cerrillos de la línea 6 del metro.

Arte

Víctor Mahana. Pinta Santiago como nadie. Cada vez que subimos una foto de sus paisajes, sus vistas panorámicas, sus luces que iluminan la ciudad, la cuenta de @SantiagoAdicto en Instagram es una fiesta. Uno ama las pinturas de Víctor porque, además de su tremendo talento, se nota que él ama a Santiago. Síganlo en @victormahana