Dónde están las mejores empanadas del Gran Santiago del 2017

Como ha sido habitual en vísperas de Fiestas Patrias, el Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile realizó una evaluación de las empanadas chilenas -de pino y horneadas- que se ofrecen en distintos sectores de la capital. La degustación a ciegas, es decir, sin tener a la vista los nombres sus fabricantes o proveedores, se efectuó en Espacio Gastronómico del chef Guillermo Rodríguez en las mejores condiciones de servicio. Comprendió más de medio centenar de empanadas compradas en comercio establecido, como panaderías, amasanderías y supermercados de comunas de la Región Metropolitana.

Las mejores

A continuación se detallan las mejores empanadas que recibieron la más alta puntuación:

1.-Rosalía, Pastor Fernández 15.521, Lo Barnechea; (Tel: +56 2 22321593)

2.-La Nonna, Palmas de Mallorca 156, La Reina (+56 2 22270144)

3.-Empanada Mía, Av. Perú 1474, Recoleta (+56 2 28337747)

4.-La Tinita, Antonio Bellet 58, Local 1, Providencia. (+56 222364199)

5.-Ambassador, Tobalaba 975, Las Condes. (+56 2 22318145)

Éstos son los criterios de cata

Masa

Delgada, suave, consistente, ligeramente quebradiza (pero no seca ni que se desarme a la primera mordida), con suficiente manteca (ojalá animal), pliegues proporcionados (no toscos ni excesivamente gruesos); bien horneada (doradita, no quemada), sin sectores crudos.

Pino

Guisado jugoso, generoso, equilibrado, hecho con carne de vacuno de buena calidad, de preferencia picada, sin nervios o trozos de grasa (aunque es preferible una buena carne molida, que una carne picada de mala calidad); con cebolla de guarda picada en cubos (no fresca ni de verdeo); aliñado con comino, pimienta y ají de color (puede llevar también un poco ají, o incluso merquén, pero lo justo y necesario para que el guisado no se convierta en algo picante); con una aceituna negra entera por empanada (puede ser sin cuesco, pero ojalá no laminada), un trozo de huevo duro y, opcionalmente, pasas de uva; sin aglutinantes, como la maicena, ni agregados de perejil, apio, orégano y otros vegetales o hierbas.

La empanada como conjunto

Debe tener un aroma deleitoso e invasor donde confluyan, en forma equilibrada, los olores de carne, cebolla, ají, comino y masa horneada. Y un sabor irresistible, gracias a la calidad, armonía y perfecta cocción de sus ingredientes.