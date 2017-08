Historia y actualidad de la mechada

Por: Álvaro Peralta Sáinz

Foto: Verónica Ortíz

En rigor, la carne mechada no es una receta sino que una técnica culinaria para darle sabor a una pieza más bien magra. Esta técnica consiste en introducir trozos de materia grasa y verduras mediante pequeñas incisiones efectuadas con un cuchillo o con una aguja especial para estos fines; antes de cocinar la carne. Es bastante similar a su homónima española (en rigor andaluza), aunque ésta se hace con chancho y también es muy parecida al peceto argentino. Durante muchos años, la carne mechada se mantuvo como un plato estrella de los hogares chilenos. Un trozo de pollo ganso –o en su defecto, choclillo– al que se le introducían pequeños trozos de zanahoria, ajo y tocino; y que luego se cocinaba durante horas en una olla con agua, sal y algo de vino blanco más los restos de los mismos ingredientes que se le había puesto a la carne. El resultado, si se hacía bien, era un corte blando, jugoso y sabroso, que solía servirse en almuerzos de fin de semana, casi siempre acompañado de puré de papas (picante para los más grandes de la casa) y en verano ensaladas.

Algunos cambios

Sin embargo, en paralelo a esta tradición casera, más o menos a contar de la década del cincuenta del siglo pasado fueron apareciendo –sobre todo en Santiago– comedores públicos que también se lucían con este plato. Estoy pensando en el Bar Nacional o los desaparecidos Valle de Oro, Inés de Suárez, Il Nono y El Parrillón; estos dos últimos propiedad de Juan Cicali, padre de Marcelo y Juan Pablo Cicali, dueños del Bar Liguria. En estos boliches –y algunos más que el tiempo se ha encargado de olvidar– se servía con ajo, zanahoria y tocino; más un par de toques que la diferenciaban de la ya famosa versión casera. Por una parte, las piezas se cocinaban en salsa de tomate, obteniendo un resultado más untuoso y gustoso. Además, el puré de acompañamiento lo solían reemplazar por tallarines. De alguna manera, la carne mechada con salsa de tomates y tallarines se transformaban –probablemente sin nadie saberlo o pensarlo– en nuestros propios espaguetis a la boloñesa. Y con mucho éxito, como en el Bar Nacional, donde es uno de los más solicitados desde 1956, cuando los hermanos Juan y Simón Canata abrieron su primer local en –la entonces– calle Huérfanos.

¿De dónde vendrá la carne mechada como la conocemos en Chile? Difícil saberlo, pero la técnica de mechar viene de Europa y lo de cocinar la carne con salsa de tomates llama a Italia por todos lados.

Otra novedad de estos céntricos locales fue la creación de un sándwich con esta carne. Por lo general en marraqueta y con los acompañamientos típicos de toda nuestra nomenclatura sanguchera criolla. “Yo creo que el sándwich de mechada nace por esa filosofía de postguerra que tenían los inmigrantes italianos que estaban en estos boliches”, reflexiona Juan Pablo Cicali, explicando que “cuando la mechada está lista, se corta la pieza en tajadas pensando en la presentación que tendrá en el plato, pero siempre te van quedando trozos más pequeños y despuntes, que son de la misma calidad, pero que no sirven para el plato. Me tinca que el sándwich fue una manera de aprovechar esos restos”. Curiosamente, uno de los lugares más reconocidos durante mucho tiempo por la calidad de sus sándwiches de mechada (sobre todo la con palta) fue el Estadio Santa Laura, donde aproximadamente desde los años ochenta estos emparedados se sumaron a los clásicos jamón palta y pernil. Sin embargo, durante la última década la calidad de estos sándwiches ha caído de forma abrumadora (por cambios de concesionario), por lo que más que algo actual es sólo un lindo recuerdo.

Los orígenes

¿De dónde vendrá la carne mechada como la conocemos y cocinamos en Chile? Difícil saberlo, pero todo indica que los inmigrantes están metidos en el medio. Mal que mal, la técnica de mechar viene de Europa y lo de cocinar la carne con salsa de tomates llama a Italia por todos lados. “Probablemente es algo que por lo menos perfeccionaron los italianos avecindados en Chile, porque aunque no hay platos originales de ese país que mezclen todos los ingredientes que se usan en una mechada con tallarines, la influencia de ellos es evidente”, cuenta el cocinero Juan Pablo Mellado, quien en su primer libro (Hecho en Chile) incluye esta clásica receta, la misma que mantiene –con gran éxito– en su Fuente de Soda Las Cabras. “Es que esa salsita que se forma con la mezcla de los jugos de la carne más el tomate, orégano y otras cosas es muy rica”, se apura en decir, agregando que “la punta de ganso no es el corte de carne más grasoso y gracioso que existe, pero con la técnica de nuestra mechada queda insuperable y obviamente le gusta a todo el mundo, hasta al más mañoso”. Marcelo Cicali no tiene claro el origen de la carne mechada con salsa de tomates que se sirve en los Liguria, pero se atreve a lanzar una teoría: “Tengo la impresión de que es una interpretación italiana de una receta chilena de carne, que se traspasó de generación en generación. Nosotros preparamos la misma receta que heredamos de mi padre, la cual él heredó de nuestro abuelo italiano”.

El chef Tomás Olivera acaba de lanzar su libro La cocina de mi vida, donde entre varias otras recetas incluye una muy tradicional de carne mechada con tallarines. “La mechada ha estado siempre en nuestras casas. La que yo hago y que presento en el libro es la de mi padre, que la cocinaba así, tal cual, todos los domingos. Ése es el sabor que andaba buscando y, afortunadamente, lo encontré”, explica.

Y hablando de sabores de antaño, Juan Pablo Cicali entrega un secreto de la receta original de su Nono: “Se cocinaba durante muchas horas. Tanto, que la cacerola quedaba con una película negra como testimonio del gran sabor que tomaba la carne. Y había más: se le agregaba a la cocción algo de chancho sólo para darle sabor. Por ejemplo un par de chuletas, que se terminaban deshaciendo y sólo quedaba el hueso como testimonio”.

La evolución

Hace un buen rato –más de una década– la carne mechada, al plato y en sándwich, ha llegado a todos lados. ¿No me cree? Salga a pasear por cualquier avenida más o menos transitada de Santiago a la hora de almuerzo un día de semana y mire las pizarras de los restaurantes y fuentes de soda que ofrecen sus tradicionales menús. Me atrevería a afirmar que sobre el noventa por ciento de éstos siempre tiene carne mechada con agregado dentro de su oferta. “Yo creo que esta preparación ha venido a reemplazar un poco a la tradicional carne a la cacerola que antes se servía en este tipo de negocios”, cuenta Juan Pablo Mellado, agregando que “seguramente influye también que por el valor del pollo ganso y que se aprovecha completo, es un buen negocio ponerla en el menú”.

Durante muchos años, la carne mechada se mantuvo como un plato estrella de los hogares chilenos.

Prácticamente todos quienes ofrecen sándwiches han debido agregar la mechada a su lista de productos. Es el caso de establecimientos tradicionales como el Lomit’s (que por años sólo la ofreció como plato) y la cadena Dominó. De hecho, en éstos ahora es posible comerse –por ejemplo– un sándwich de carne mechada con tomate, salsa verde y mayonesa; en marraqueta, en cualquier mall de la ciudad. ¿Quién se habría imaginado eso cuando se inauguraron los primeros patios de comida a punta de pizza y hamburguesas? Y esto no para, porque hasta en algunas cadenas de minimarkets y estaciones de servicio de distintas carreteras del país es posible encontrar –aunque bastante deficientes– sándwiches de carne mechada con queso u otros ingredientes.

De todos modos, es difícil decir por qué esta preparación pasó de ser algo conocido por todos a una verdadera piedra angular de nuestra oferta culinaria. Según Tomás Olivera, el Bar Liguria tuvo mucho que ver: “Mechada con tallarines, como la que hacía mi papá, hemos comido siempre. Con los sándwiches lo mismo. Yo los comía hace más de veinte años en un negocio del Santuario de Lo Vásquez, y eran espectaculares, probablemente los mejores que he probado. Sin embargo, yo creo que el Liguria ha servido como una excelente caja de resonancia para esta preparación. Mal que mal, llevan más de 25 años con la mechada en la carta”.

Y todo indica que esto no se detendrá. De hecho, en el Liguria de Luis Thayer Ojeda ya están preparando algunos días unos ravioles rellenos con carne mechada que prometen. Y algo ya casi clásico: las empanadas fritas de mechada y queso chancho del restaurante Mulato, en calle Lastarria. O sea, hay mechada para rato. •••