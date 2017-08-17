Seis vinos chilenos entre los 10 mejores de Los Andes
El crítico James Suckling dio a conocer su lista, liderada por Almaviva 2015.
Almaviva 2015, el tinto de Puente Alto, encabeza la lista 2017 de James Suckling sobre los mejores vinos de Chile y Argentina. Nacido de la alianza entre Baron Philippe de Rothschild, de Burdeos, y Concha y Toro, esta mezcla de cabernet sauvignon (69 %) destaca por su armonía y balance, según el crítico norteamericano. Seña 2015, del valle de Aconcagua, y Clos Apalta 2014 le siguen en el segundo y tercer lugar, mientras que Don Melchor 2014, Viñedo Chadwick 2015 y Montes Purple Angel 2015 ocupan los puestos 7 a 10.
"El hecho de que seis de los diez mejores vinos de la lista de este año sean de Chile claramente le dice a todos que el país está realmente en la cima de su trabajo de vinificación. Creemos que los vinos chilenos nunca han sido mejores gracias a una serie de excelentes cosechas y una mejora general de la viticultura y la vinificación, que finalmente ha llegado a todos los niveles del mercado. Esa es también la razón por la que dimos puntuaciones perfectas a los tres primeros vinos. Son grandes vinos de todos los estándares y se encuentran entre los mejores vinos del mundo, incluso en comparación con las regiones clásicas como Burdeos y Borgoña", comenta Suckling.
Esta es la lista completa:
1 ALMAVIVA PUENTE ALTO 2015
2 SEÑA VALLE DE ACONCAGUA 2015
3 CLOS APALTA VALLE DE COLCHAGUA 2014
4 CATENA ZAPATA CHARDONNAY MENDOZA ADRIANNA VINEYARD WHITE STONES 2014
5 EL ENEMIGO CABERNET FRANC GUALTALLARY GRAN ENEMIGO SINGLE VINEYARD 2013
6 VIÑA COBOS MALBEC MENDOZA COBOS CHAÑARES VINEYARD 2014
7 TRAPICHE MENDOZA ISCAY SYRAH VIOGNIER 2014
8 CONCHA Y TORO CABERNET SAUVIGNON PUENTE ALTO DON MELCHOR 2014
9 VIÑEDO CHADWICK CABERNET SAUVIGNON VALLE DE MAIPO 2015
10 MONTES CARMENERE VALLE DE COLCHAGUA PURPLE ANGEL 2014
11 TERRAZAS DE LOS ANDES MALBEC LAS COMPUERTAS LUJÁN DE CUYO SINGLE PARCEL LOS CEREZOS 2013
12 ERRÁZURIZ PINOT NOIR ACONCAGUA COSTA LAS PIZARRAS 2016
13 RITUAL CHARDONNAY VALLE DE CASABLANCA SUPERTUGA BLOCK 2016
14 KAIKEN MALBEC MENDOZA MAI 2013
15 SUSANA BALBO WINES VALLE DE UCO NOSOTROS 2012
16 BODEGA CHACRA PINOT NOIR PATAGONIA SIN AZUFRE 2016
17 PULENTA GRAN MALBEC MENDOZA X 2013
18 BODEGA PIEDRA NEGRA MENDOZA VALLE DE UCO CHACAYES 2014
19 MATIAS RICCITELLI MENDOZA RICCITELLI & FATHER MALBEC CABERNET FRANC 2014
20 MONTES VALLE DE COLCHAGUA ALPHA M 2014
21 ERRÁZURIZ CHARDONNAY ACONCAGUA COSTA LAS PIZARRAS 2016
22 CATENA ZAPATA MALBEC MENDOZA ADRIANNA VINEYARD FORTUNA TERRAE 2014
23 TERRAZAS DE LOS ANDES MALBEC VALLE DE UCO SINGLE PARCEL LOS CASTAÑOS 2013
24 TRAPICHE MALBEC CABERNET FRANC MENDOZA ISCAY 2012
25 VIÑA COBOS MALBEC MENDOZA COBOS MARCHIORI VINEYARD 2014
26 EL ENEMIGO CABERNET FRANC MENDOZA GRAN ENEMIGO CHACAYES SINGLE VINEYARD 2013
27 ABREMUNDOS MENDOZA OCTAVA ALTA BLEND 2014
28 CATENA ZAPATA MALBEC MENDOZA ADRIANNA VINEYARD MUNDUS BACILLUS TERRAE 2014
29 ALTA VISTA MENDOZA ALTO SIN SO2 2014
30 ARISTOS CHARDONNAY VALLE DE CACHAPOAL DUQUESA D'A 2012
31 BODEGA PIEDRA NEGRA VALLE DE UCO GRAN LURTON 2016
32 GANDOLINI CABERNET SAUVIGNON VALLE DE MAIPO LAS 3 MARÍAS VINEYARDS 2011
33 GARCIA SCHWADERER GRENACHE VALLE DE ITATA PIEDRA LISA VINEYARD 2015
34 ACHAVAL FERRER MALBEC MENDOZA FINCA ALTAMIRA 2014
35 HACIENDA ARAUCANO CARMENERE VALLE DE COLCHAGUA ALKA 2015
36L AURA HARTWIG VALLE DE COLCHAGUA LAURA 2014
37 MATERVINI MALBEC LAS HERAS EL CHALLAO PIEDRAS VIEJAS 2015
38 PASCUAL TOSO MENDOZA MAGDALENA TOSO LIMITED 22 BARRELS 2014
39 NEYEN DE APALTA MALBEC VALLE DE COLCHAGUA ESPÍRITU DE APALTA LIMITED EDITION 2015
40 POLKURA SYRAH VALLE DE COLCHAGUA SECANO (DRY FAMRED) 2015
41 TRES14 MALBEC MENDOZA IMPERFECTO 2014
42 VIK VALLE DE COLCHAGUA VIK 2013
43 RITUAL PINOT NOIR VALLE DE CASABLANCA MONSTER BLOCK 2016
44 BODEGA CHACRA PINOT NOIR PATAGONIA BARDA 2016
45 CATENA ZAPATA CHARDONNAY MENDOZA ADRIANNA VINEYARD WHITE BONES 2014
46 CATENA ZAPATA MALBEC MENDOZA ADRIANNA VINEYARD FORTUNA TERRAE 2013
47 ALTA VISTA MENDOZA ALTO CON SO2 2014
48 BODEGAS CARO MENDOZA 2014
49 CHEVAL DES ANDES MENDOZA 2014
50 CLOS DES FOUS PINOT NOIR ACONCAGUA COSTA PUCALÁN ARENARIA 2014
51 CUVELIER LOS ANDES VALLE DE UCO GRAND VIN 2013
52 EL ENEMIGO BONARDA MENDOZA SINGLE VINEYARD LA ESPERANZA 2014
53 ESCORIHUELA GASCON MALBEC VALLE DE UCO DON MIGUEL 2014
54 GARAGE WINE & CO CABERNET SAUVIGNON VALLE DE MAULE RENACIDO VINEYARD LOT 64 2015
55 LABERINTO SAUVIGNON BLANC VALLE DE MAULE 2016
56 LAPOSTOLLE SYRAH VALLE DE COLCHAGUA VIÑEDO APALATA CUVÉE ALEXANDRE 2014
57 MATETIC SYRAH VALLE DE SAN ANTONIO CORRALILLO 2015
58 BODEGA CHACRA PINOT NOIR PATAGONIA CINCUENTA Y CINCO 2016
59 EL ENEMIGO CABERNET FRANC EL CEPILLO MENDOZA GRAN ENEMIGO SINGLE VINEYARD 2013
60 ERRAZURIZ VALLE DE ACONCAGUA DON MAXIMIANO FOUNDER'S RESERVE 2015
61 GARCIA SCHWADERER PINOT NOIR VALLE DE CASABLANCA SOFIA 2014
62 NEYEN DE APALTA VALLE DE COLCHAGUA ESPÍRITU DE APALTA 2014
63 VIÑA COBOS MALBEC LUJÁN DE CUYO BRAMARE TOUZA VINEYARD 2014
64 MONTES SYRAH APALTA FOLLY 2013
65 MONTEVIEJO VALLE DE UCO LINDAFLOR 2012
66 PASCUAL TOSO MENDOZA FINCA PEDREGAL SINGLE VINEYARDS 2015
67 RICCITELLI WINES MALBEC MENDOZA VINEYARD SELECTION 2014
68 POLKURA SYRAH VALLE DE COLCHAGUA BLOCK G+I 2014
69 SAN PEDRO SYRAH VALLE DEL ELQUI 1865 LIMITED EDITION 2014
70 TAPIZ MENDOZA LAS NOTAS DE JEAN CLAUDE 2012
71 EL ENEMIGO CHARDONNAY MENDOZA 2015
72 TEHO MALBEC LA CONSULTA VALLE DE UCO TOMAL VINEYARD 2015
73 VIÑA MAIPO BUIN VALLE DE MAIPO ALTO TAJAMAR 2014
74 VIÑEDOS DE ALCOHUAZ VALLE DEL ELQUI RHU DE ALCOHUAZ MEZCLA TINTA 2012
75 VILLARD PINOT NOIR VALLE DE CASABLANCA GRAND VIN 2015
76 1853 OLD VINE ESTATE MALBEC VALLE DE UCO SELECTED PARCEL 2014
77 ALCHEMY SYRAH VALLE DE CACHAPOAL 2015
78 ARBOLEDA SYRAH VALLE DE ACONCAGUA 2015
79 BLANCHARD & LURTON VISTA FLORES VALLE DE UCO GRAND VIN 2016
80 BODEGA CUARTO DOMINIO MALBEC MENDOZA TRADICIÓN DE FAMILIA 2015
81 BODEGA DIAMANDES CHARDONNAY VALLE DE UCO GRANDE RESERVE 2016
82 BODEGA NOEMÍA PATAGONIA J. ALBERTO 2016
83 BODEGA POESIA MENDOZA 2013
84 CALITERRA MALBEC VALLE DE COLCHAGUA PÉTREO LIMITED RELEASE 2015
85 EL ESTECO TORRONTES VALLE CALCHAQUÍES CAYAFATE SALVAJE OLD VINES 1945 2016
86 ERASMO CABERNET FRANC VALLE DE MAULE 2013
87 ESTANCIA LOS CARDONES MALBEC SALTA TIGERSTONE 2015
88 GANDOLINI CABERNET SAUVIGNON VALLE DE MAIPO LAS 3 MARÍAS VINEYARDS 2013
89 FAMILIA FURLOTTI MALBEC MENDOZA 2014
90 KINGSTON FAMILY VINEYARDS SYRAH VALLE DE CASABLANCA BAYO OSCURO 2015
91 LA CELIA MALBEC MENDOZA HERITAGE SINGLE VINEYARD 2013
92 LOS VASCOS VALLE DE COLCHAGUA LE DIX DE LOS VASCOS 2014
93 MANOS NEGRAS MALBEC PARAJE ALTAMIRA ARTESANO 2014
94 MASI TUPUNGATO TUPUNGATO VALLE DE UCO CORBEC 2012
95 MAYCAS DEL LIMARÍ CHARDONNAY VALLE DE LIMARÍ QUEBRADA SECA 2016
96 SANTA EMA SYRAH VALLE DE LEYDA RESERVA 2015
97 TINTO NEGRO MALBEC MENDOZA FINCA LA ESCUELA LA GRAVA 2014
98 TRIVENTO MALBEC LUJÁN DE CUYO GOLDEN RESERVE 2015
99 VENTOLERA VALLE DE LEYDA CERRO ALEGRE 2016
100 ZUCCARDI MALBEC VALLE DE UCO Q 2015
Puede leer el artículo en https://www.jamessuckling.com/wine-tasting-reports/57023/