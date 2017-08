The Wrecking Club, el negocio que se alimenta de la rabia

Todos hemos tenido ese impulso de romper algo, lo que sea, por cualquier motivo. A veces porque estamos enojados u otras porque estamos aburridos. Sea como sea, un poco de destrucción a veces viene bien.

Y alguien vio en ese impulso una idea de negocios. The New York Times nos cuenta sobre The Wrecking Club y otras ideas que han tomado estas ansias de destrucción para crear un próspero negocio.

"A simple vista, romper cosas no parecer ser la mejor idea al momento de emprender un negocio. Sin embargo, desde marzo, cerca de 1500 personas se han dado cita para romper artículos del hogar, aparatos electrónicos y muebles en The Wrecking Club, dos habitaciones reforzadas en un sótano del distrito textil de Manhattan.

La mayoría de los clientes han sido parejas que buscan algo más emocionante que una cita nocturna común y corriente, comentó Tom Daly, el propietario del club. No obstante, los matrimonios y otras uniones románticas no monopolizan la ira, según descubrió Daly.

“Eso es lo atractivo de abordar un instinto”, dijo recientemente. “Todo el mundo lo tiene”."

Revise el artículo completo en The New York Times