España en el corazón

Por: Álvaro Peralta Sáinz

Fotos: Verónica Ortíz

En Santiago siempre ha habido restaurantes de comida española. Sin embargo, hasta fines de la década de los noventa, muchos de estos recintos eran antiguos, muy de gusto de gente mayor y con un formato algo respingado, lejano al de los bares típicos de España.

No es extraño entonces que cuando comenzaron a llegar nuevas camadas de españoles al país, desde hace un lustro al menos, lo que más extrañaran fueran esos pequeños lugares, tan comunes en la península, donde pasar por una cerveza, una tapa, un pincho y conversar con los amigos.

Aparte del sabor “demasiado chilenizado” que es común en los restaurantes hispanos de la capital, llama la atención la poca presencia que tienen algunas delicias como la tortillas de papas, los boquerones o los pimientos rellenos, en nuestra comida del día a día. Algo que sí ocurre en países vecinos como Argentina o Uruguay, donde los platos e ingredientes españoles se han fusionado con sus propias cocinas.

Clásicos reinventados

Sería injusto decir que en todos los restaurantes españoles antiguos de Santiago la experiencia gastronómica sea deficiente. De hecho, hay varios que han sabido evolucionar. Es el caso del tradicional Centre Catalá, que con administración nueva desde el año pasado, permite degustar varios muy buenos platos de raigambre española y catalana. Desde luego, sus arroces (negro, con mariscos, paella o caldoso) andan muy bien; aunque en mi opinión lo mejor de este lugar va por el lado de sus pescados: platos como la merluza con salsa verde y huevo pochado o el bacalao con sanfaina, algo así como la versión catalana del pisto manchego o del francés ratatouille.

Otro recinto que aún goza de buena salud es el Pinpilinpausha, que desde mediados de los noventa funciona en Isidora Goyenechea, pero que antes marcó una época en su céntrico local de Matías Cousiño, inaugurado en la década del cuarenta. Entre mis favoritos de este restaurante están sus chipirones a la plancha en refrito de pimientos, el pulpo a la gallega y los magníficos garbanzos con camarones. Por lejos, los mejores de Santiago. Y en estos meses de frío, vale la pena probar sus muy buenos churros con chocolate.

En el barrio Bellavista, en un entrepiso subterráneo de la calle Domínica, se encuentra La Bodeguilla de Cristóbal, otro restaurante español de larga data en Santiago. El agregado “de Cristóbal” obedece a un cambio de dueño, hace unos cinco años. Sin embargo, la calidad de la cocina se ha mantenido. Primero, porque el actual propietario también es español y también está ahí siempre, regentando su negocio. Y segundo y aún más importante: porque mantuvo a la cocinera –pieza clave– de la antigua administración.

¿Qué pedir acá? Lo mejor es dejarse llevar y partir con una caña de cerveza española y compartir unos chorizos, unas croquetas con jamón o su muy buena tortilla de papas. De fondo, su paella –que es mejor ordenar por teléfono un par de horas antes– es de las mejores que se pueden probar en Santiago. Con verduras y mariscos, parece hecha por una abuela española que cocina para su familia. La última vez que estuve allí, la mesa contigua a la mía era de gente de la embajada de España en Santiago… por algo será.

Tapas y más

Dejando los sitios clásicos atrás, también es bueno mencionar otros lugares que han ido conquistando paladares chilenos y también españoles. Es el caso del Txoko Alavés, que desde el año 2003 marca la diferencia en pleno barrio Bellas Artes. Debe ser uno de los primeros lugares en que se pudo ver a la gente –cerveza en mano– disfrutando de algún pincho frente a su pequeña barra. Y no sólo eso, porque la comida de este restaurante también es muy buena. Hay un muy buen revuelto de setas y apetitosos pimientos del piquillo. En platos más contundentes, anoten sus garbanzos (con trozos de morcilla y chorizo) o su ya famoso cabrito con papas. Pura potencia. Los días de semana al almuerzo siempre tienen un par de buenas opciones de menú.

Hablando de barras y pinchos, imposible no mencionar a De la Ostia. Este bar funciona desde 2004 en la calle Orrego Luco y lo cierto es que desde sus inicios ha sido un éxito, con gente constantemente entrando y saliendo del local. La clave es su muy buena barra, donde corren la cerveza y el vino, y en la noche también los destilados. Si se trata de comer, antes que pedir guisos o platos complejos, voy siempre por los buenos productos que aquí tienen, como boquerones, jamón, quesos, chorizo y aceitunas.

Ahora bien, el lugar hispano del que todos hablan en este momento es Carrer Nou, que tras cinco años de funcionamiento es un éxito de crítica y público. Encontrar una mesa –sobre todo por las noches– no es nada fácil. Ya es famosa su tortilla de papas envuelta en jamón serrano, pero no dudo en señalar sus pimientos del piquillo rellenos con sobrasada y un plato que en la carta aparece como Euskadi, y que consiste en un buen trozo de filete a la plancha (a punto) acompañado de habas con jamón serrano. La sangría se vende por montones como si no hubiera un mañana.

En barrio Italia

Producto de la crisis económica que ha afectado a España durante los últimos años, muchos españoles han dejado su país en busca de mejores horizontes. Uno de sus destinos ha sido Chile y eso se nota en la aparición de bares de propiedad o manejados por ciudadanos españoles que llevan poco tiempo en el país y, a su vez, frecuentados mayoritariamente por inmigrantes hispanos. Donde se aprecia con particular fuerza es en el barrio Italia. Es el caso de la Taberna Andaluza. Aunque en la semana es un sitio más bien tranquilo donde la gente suele almorzar o comer un menú conveniente, hacia el fin de semana se anima con mucha gente, mucho vino y cerveza y variadas porciones de tortilla de papas, chorizos, jamón y más (hasta baile flamenco). Además, sábados y domingos preparan un cocido madrileño bastante bueno.

Otro vecino es el Ruca Bar, un lugar donde una noche cualquiera el noventa por ciento de la clientela puede ser española. ¿Qué se ofrece acá? Hay cervezas y vinos, chilenos y españoles, pero sobre todo gintonic. Tienen una gran variedad de etiquetas, las que se pueden combinar con diversas aguas tónicas e infusores de sabor como cáscaras de cítricos, romero o incluso pimientas. Entre las tapas, sobresalen las croquetas de boletus o un pulpo al ajillo sazonado con algo de merquén que no queda nada de mal. Claro, con un gintonic al lado.

Para cerrar, imposible no mencionar a La Ibérica. Un bar ubicado justo en la esquina de avenida Italia con Santa Isabel, que es el lugar de reunión predilecto que tienen los españoles recién llegados a Santiago. La oferta es la de siempre: cerveza y vinos españoles, variedad de tapas y bocadillos, además de platos como arroz y fideua los fines de semana. Sin embargo, a juicio de varios residentes hispanos de la capital, aquí es donde los sabores son más fieles a lo que siempre degustaron en su país de origen. Si los expertos así lo dicen, hay que obedecerles y, por lo menos, tomar una caña y unas patatas bravas en La Ibérica. •••

________________________________________

Direcciones

• Centre Catalá: Suecia 428, teléfono 227254258, Providencia.

• Pinpilinpausha: Isidora Goyenechea 2900, teléfono 222336507, Las Condes.

• La Bodeguilla de Cristóbal: Domínica 5, teléfono 227325215, Recoleta.

• Txoko Alavés: Mosqueto 485, teléfono 226382494, Santiago.

• De la Ostia: Orrego Luco 65, teléfono 223351422, Providencia.

• Carrer Nou: Miguel Claro 1802, teléfono 227271161, Providencia.

• Taberna Andaluza Córdoba: Avenida Italia 1152, local 5, teléfono 229202248, Providencia.

• La Ibérica: Santa Isabel 0462, teléfono 954068065, Providencia.