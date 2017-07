Algunas opciones de regalo para los niños en su día

Se acerca a pasos agigantados el Día del Niño, y la mayoría de los chilenos aún no cotiza algún regalo, pero no hay niño que no esté contando cuántos días faltan para ser regaloneado.

A pesar de que la mayoría está obligado a apretarse el cinturón para cumplir con las expectativas, la felicidad de los niños al abrir los regalos -especialmente cuando se trata de los hijos- hace que cualquier esfuerzo valga la pena.

Para que nadie esté desorientado en esta fecha, Linio.cl, la tienda de e-commerce más grande de Latinoamérica, presenta las principales tendencias de juguetería infantil:

Para compartir…

Los juegos de mesa nunca pasan de moda. Es que además de ser un excelente momento para reunir a la familia, lo disfrutan de igual manera niños y adultos. Algunas opciones para regalar son el clásico “Monopoly”, que en su versión chilena se puede comprar diferentes ciudades del país; mientras que otras alternativas son el “Pastelazo” y “Cranium”, que es un juego de trivias donde se dibuja, actúa, tararea y se resuelven acertijos.

De película…

Esta es una opción segura; sobre todo si se trata de niños que les gusta el cine y los dibujos animados. Algunas opciones de Hasbro son “Cars”, “Mi Villano Favorito” (junto a los famosos “Minions”), “My Little Pony”, “Spiderman” y las “Tortugas Ninja”.

Para los creativos…

Especial para aquellos papás que quieren estimular la imaginación y creatividad de los niños. Una opción es la “Casa Coloreable de Alex Toys”, donde los más pequeños podrán pintar su casa club de tamaño real; mientras que otra alternativa es el clásico “Lego”, que para esta temporada trae versiones inspiradas en películas de Disney, como “El Castillo De Arendelle” de Frozen.

Para los tecnológicos

Esta alternativa es para los niños que se manejan con el smartphone desde antes que pronunciaran sus primeras palabras. Una posibilidad es “Nintendo Switch”, una consola de juegos en alta definición que se puede utilizar en modo portátil, como también en los televisores inteligentes; otra opción para regalar es el popular “Smart Balance”, scooter eléctrico que permite ir hacia adelante, acelerar, desacelerar, girar, inclinándose hacia adelante o hacia atrás. Una carga completa de esta maravilla te permite andar 25 kilómetros, y conseguir una velocidad máxima de hasta 20km/h.