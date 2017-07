Cinco lugares del mundo para disfrutar del mejor café

El café es un emblema cultural, siempre es un deleite saborearlo cuando está bien preparado, y es tanto su valor que sus variedades le dan un valor turístico a distintas ciudades del mundo.

Estos son los mejores lugares para deleitarse con café :

Seattle

Es la cuna de la cadena de cafeterías más famosa que abrió por primera vez en esta ciudad en 1971, la conocida Starbuks. Pero ése es sólo un detalle. Pida un espresso o un cappuccino y disfrute de la música en vivo y las exposiciones de arte.

París

El simple hecho de tomar un café en alguna de las mesas al aire libre del histórico Café de Flore es una experiencia única. Muchos escritores lo han incluido en sus relatos y han confirmado la magia de los cafés parisinos. Visite La Caféothèque y pruebe las variedades que quieras de 23 países.

Eje Cafetero

Colombia es productor del café más suave y uno de los mejores del mundo. El Triángulo del Café, la zona más tradicional en este rubro, comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Recorra sus parques temáticos, participe de la cata mientras pasea en balsa en el río La Vieja y disfrute de la belleza paisajística del Valle del Cocora y Salento.

Melbourne

La ciudad australiana es capital cafetera y uno de los destinos donde la aromática bebida es casi una religión. Cafés como The League of Honest Coffee o el ST. Ali brindan una experiencia única. Seven Seeds y Proud Mary son otras buenas opciones.

La Habana

Es costumbre tomar una taza de espresso con abundante azúcar en algunos de los cafés de la Plaza Vieja y acompañarlo con un habano. Visite el Café El Escorial, con una vista privilegiada de la ciudad, y El Louvre Coffee Shop, ubicado en el Hotel Inglaterra, que ofrece shows musicales y exquisita pastelería francesa.