Conoce esta plataforma chilena de compra de pasaje en bus online

No todos se pueden dar el lujo de viajar en avión, o a veces no es necesario. O quizás puede que te de miedo, en fin, siempre hay alguna razón para viajar en bus, y para que no tengas que ir al terminal a comprar los pasajes, hay una página que te ayuda con esto.

PasajeBus, se presenta como la primera plataforma de venta de pasajes de bus en línea, que permite buscar y comparar ofertas de más de 35 operadores a nivel nacional e internacional.

Luego de tres años de desarrollo como un emprendimiento, PasajeBus es hoy el tercer distribuidor de asientos de buses en línea en el país, después de Turbus y Pullman Bus.

Esta es la única empresa que brinda una solución completa a la industria de buses interurbanos ofreciendo no solo una plataforma de venta de pasajes en línea, sino también un sistema de gestión para los operadores de buses y de distribución para agentes, facilitando el proceso para todas las partes involucradas, desde empresas hasta clientes.

Con ello y en tiempo real, los asientos pueden venderse con seguridad, eliminando las largas filas, regulando los cambios de tarifas y transparentando de mejor forma la sana competencia, ya que es el usuario quien decide por conveniencia de hora, ruta y precio, la línea de buses más conveniente.

Además de viajes por todo el país, también ofrece servicios a otros tres países en Latinoamérica: Argentina, Bolivia y Perú. Desde 2016 y terminando su fase de Startup cerró alianzas estratégicas con “despegar.com”, “La Polar” y universidades que le garantizan una base de usuarios que superan los 300.000 usuarios.

Cuenta también con una app móvil disponible para Android y iOS, la cual permite a los pasajeros comprar pasajes desde su celular.