Ray Zahab: “correr es algo muy básico”

Por: Carla Sánchez M.

Fotos: gentileza Ray Zahab

Enormes cuadrados de mantequilla y tocino frito. Eso fue lo que comió Ray Zahab (48 años) por casi un mes. Mil calorías en un solo plato. Poco, considerando las 8.500 calorías que estaba quemando diariamente. Zahab, junto a otros dos canadienses (Richard Weber y Kevin Valle), batió un récord en 2009: recorrer 1.130 kilómetros entre la Antártica y el polo sur en 33 días, 23 horas y 55 minutos (otro aventurero lo había conseguido anteriormente en 39 días). Todo a pie, sin esquíes y arrastrando un trineo –de más de 70 kilos– con todo el equipamiento necesario para sobrevivir a los 40 grados bajo cero y al viento blanco, un fenómeno que Zahab ha descrito como “tomar una nube, envolverla en tu cabeza y pegarla con cinta adhesiva”.

Toda una hazaña para quien solía fumar una cajetilla diaria. Hasta que el año 2000 dejó el vicio para empezar una nueva vida. Partió practicando actividades outdoors y escalada. En 2003 se puso a correr. “Al año siguiente, me anoté en mi primera carrera: la ultramaratón de 160 kilómetros en Yukón (cerca de Alaska), considerada de las más duras del mundo por el frío (50 grados bajo cero promedio). Para mi sorpresa, gané. Nunca había triunfado en nada. Ese día decidí que me iba a dedicar a esto por el resto de mi vida”, cuenta Ray Zahab al teléfono desde Canadá.

Zahab hizo de su pasión su profesión. Pasó de entrenar caballos a preparar a deportistas. Entretanto, planeaba nuevos desafíos. Se le ocurrió atravesar el desierto del Sahara corriendo. Junto a dos amigos, completó 70 kilómetros diarios en 111 días, sin descanso. Una expedición épica que quedó registrada en el documental Corriendo por el Sahara, cuya producción y narración estuvieron en manos de Matt Damon. El objetivo del registro era crear conciencia de la falta de agua en África.

Después de atravesar el Sahara, Zahab decidió compartir su experiencia y fundó “Impossible2Possible” (i2P), una organización que pretende inspirar y educar a los jóvenes a través del aprendizaje experimental, la inclusión y la participación en expediciones. Algunos estudiantes corren con él, sin costo alguno. Desde la sala de clases, otros miles de alumnos “participan” de las aventuras de Zahab vía redes sociales.

“Corriendo me di cuenta de que aprender puede ser divertido. Yo era muy mal alumno, apenas terminé la secundaria y no fui a la universidad, pero hoy puedo enseñar a otros haciendo lo que más me gusta”, confiesa.

Ha llevado a estudiantes a expediciones por el Amazonas, Bolivia, India, Bostwana, Italia y Chile, entre otros países. “Fuimos con un grupo a correr al desierto de Atacama. ¡Por supuesto que no corrieron 200 kilómetros como yo! (ríe). Lo interesante del viaje fue que en la noche aprendieron de astronomía porque ahí están los mejores cielos del mundo”, comenta.

En la expedición al polo sur, Zahab y su equipo utilizaron un sitio web en vivo en el que cada día contaban historias de su expedición. “Caminábamos 10, 15, hasta 20 horas diarias. A veces, simplemente caíamos rendidos en los trineos para dormir una siesta”, cuenta Zahab en su charla TED. Los estudiantes preguntaban hasta lo más íntimo: ¿cómo vas al baño cuando hacen 40 grados bajo cero?...

