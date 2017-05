Cómo hacer que tu fin de semana te parezca más largo

Según el neurocientífico David Eagleman, profesor en la Universidad de Stanford y autor del libro El cerebro: una historia sobre ti, la mejor manera de estirar el tiempo es buscar nuevas actividades y nuevas experiencias. La razón se resume en la forma que tiene el cerebro de procesar las novedades.

¿Recuerdas que cuando pequeño las vacaciones te parecían eternas? Era porque tenías muchos datos que procesar y tu cerebro creaba un recuerdo más detallado de esta experiencia, es por eso que recordamos ciertas cosas de una forma más vívida y con la sensación de que hemos pasado más tiempo en ella del que en realidad le hemos dedicado.

También funciona al revés. Si sigues la misma rutina todos los fines de semana no serás capaz de recordar muchos detalles cuando llegue el lunes. Te parecerá que el fin de semana se ha pasado demasiado rápido porque no le has dado al cerebro datos nuevos que registrar.

Por fortuna, buscar cosas nuevas para hacer cada fin de semana no es tan complicado como parece. Puedes escaparte un fin de semana a la playa o al cerro, ir a la nieve o al campo, visitar rincones de la ciudad que no conocías, ir a un nuevo bar o restaurante, recorre una librería o tienda que nunca hayas visto, ve al cine o al teatro, a un parque de diversiones o a una plaza.

Eso sí, estas nuevas experiencias harán que el tiempo se te pase más rápido, pero en la semana sentirás que duró mucho más. En definitiva, ¿prefieres ajustarte a tu rutina y que el fin de semana fluya lentamente, pero recuerdes que se te ha pasado volando, o hacer cosas nuevas y que se te pase en un suspiro pero lo recuerdes más dilatado? La elección es toda tuya.