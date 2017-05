Santiago Elordi: “La poesía aparece en los momentos y lugares menos pensados”

Por: Pablo Marín

Un poco a pito de escopeta, como quien encauza cierto flujo de la conciencia, Santiago Elordi cuenta que tiene un sueño. Le gustaría, dice, “que en mi país aparezca una banda con una canción que diga: ‘Que nadie se vaya del país’”.

No es que a este escritor, poeta y realizador audiovisual chileno le disgusten Los Prisioneros (los mismos de Por qué no se van, canción que en los 80 aludía a cierto progresismo que añoraba la modernidad de EE.UU. o Europa). Más bien lo contrario. Pero le da un giro al tema: “Frente al potente y entendible mensaje que critica lo extranjerizante, a los que miran siempre fuera, a los que no se llaman ni González ni Tapia, me gustaría ver otros mensajes en la misma cultura pop. Mensajes que, interpretando la rebeldía natural de la juventud contra el sistema, pueden ser incluso más ricos en matices, en contradicciones. Que te guste el cine arte del Normandie, que mires hacia Nueva York, que hayas nacido en La Pintana o en Vitacura, no es lo fundamental. Creo que es una capacidad de la inteligencia mirarse a uno mismo desde distintas perspectivas… Neruda escribió Residencia en la Tierra fuera de Chile, James Joyce no volvió nunca a Irlanda y hay escritores que no pueden escribir fuera del territorio donde nacieron. No hay fórmula en ese sentido, y el desafío es que la imaginación sea universal”.

Lo de las distintas perspectivas es a lo que parece referirse Angus MacGregor, personaje clave de Seven, cuando repetidamente y cual mantra dice, “adentro y afuera”. Este personaje de leyenda, explorador y empresario, puebla la última novela de Elordi, publicada en España y la primera desde Cartas a Dios desde un prostíbulo (2006). En ella, por lo demás, la universalidad y el cosmopolitismo que reclama este ex agregado cultural de Chile en Italia (2010-2014)están a la orden del día.

El cofundador de la revista Noreste, director de la película Mapocho y autor del poemario Los ingleses de Sudamérica, contesta la entrevista desde Londres. En la capital inglesa, cuenta, “vivo junto a dos de mis hijos y a Kate, mi señora. En las mañanas me dedico a escribir en el pub cerca de mi casa. Me dicen ‘Mr. Corner’, porque me instalo siempre en la misma esquina. Algunas tardes hago un taller de literatura y humor, con lectores y alumnos de distintas edades y razas. Estudiamos desde el Satiricón de Petronio hasta los poemas de Nicanor Parra. También desarrollo un documental cuyo tema es el trabajo y el ocio. Es un tema fundamental de la economía, la filosofía, la política, y también del arte”.

-“Sólo un arte que rima con la propia vida tiene sentido”, dice un personaje de tu último libro. ¿De qué manera quisiste desarrollar esa idea?

-Hoy están de moda los escritores que escriben sobre escritores, sobre la literatura misma como tema. Eso se ha valorado muchas veces como la expresión del genio. Uno de sus mayores exponentes es Borges, con su enorme imaginación libresca. Personalmente, me identifico más con escritores que ponen sus temas fuera del ámbito literario. Con un Neruda, por ejemplo, que cruza la cordillera a caballo –diplomático, político, gozador de la comida–, un Conrad marino o un Whitman enfermero. Borges, siendo genial, vive en el mundo de las ideas, en una biblioteca. Le falta sensualidad, materia, porque las experiencias condicionan el arte. Como escritor, me gusta el mundo libresco, pero también paso mucho tiempo fuera de los libros. Veo al lenguaje más como un medio que como un fin.

-MacGregor inaugura un barrio inglés en Shanghái. ¿Qué tanto te interesó expresar la mezcla de identidades en un mundo global?

-El tema de las identidades culturales es una constatación y un propósito. Es el corazón de la novela. Antes de morir, Seven (esposa de Angus y quien da su título al libro) le escribe una carta al viejo MacGregor, donde se pregunta: “¿Dónde nos sentimos realmente en casa? ¿Cuántos países habitan dentro de nosotros?”. Ésta es una saga familiar del desarraigo en un mercado global... Me interesó indagar en el tema de las emociones en un mundo globalizado. Si la historia transcurre en Shanghái, Chile, Londres y distintos países, es porque quise representar esas identidades en movimiento, más allá de un territorio específico, una nación o una lengua. Ninguno de los personajes de la saga tiene una Ítaca donde volver. Tal vez el único territorio posible sea su propio cuerpo.

-¿Cómo definir, entonces, el problema de la identidad?

-Es un tema que va de lo personal a lo colectivo. Hay una pregunta muy actual que no nos hacemos como país: qué significa ser chileno hoy. O qué imágenes culturales estamos representando en nuestro país y proyectando al mundo. Soy heredero de una generación bastante confundida, que se obligó a creer que el arte debía referirse casi exclusivamente a un contexto nacional. Y puede ser un buen ejercicio preguntarnos, por ejemplo, qué tan cierto es eso de que somos un país de poetas, o por qué los artistas deben ser más bien de izquierda, o si su reconocimiento pasa por ser portavoces de mensajes sociales, o con qué criterios levantamos nuestros héroes e íconos culturales.

-¿Qué es lo poético para ti?

-En lo que se entiende por poético o poesía hay muchos lugares comunes. La poesía aparece en los momentos y lugares menos pensados. Y los cánones para apreciar lo poético cambian de acuerdo a las épocas y también según donde sople el viento. No soy nadie para decir dónde está la poesía hoy, pero creo que ya no está circunscrita a un territorio o nación exclusivos, ni a grandes épicas. La vislumbro en las llamadas “pequeñas cosas”, en la sobrevivencia de los afectos a pesar de tantos dolores y decepciones que vamos teniendo. La poesía hoy puede estar en la soledad de los aeropuertos. Incluso puede ser una acción. Puede aparecer cuando dejamos de escribir: basta con mantener la mente alerta, observar de una manera…

-¿Ves una diferencia sustancial con la prosa?

-Pienso que a la hora de representar imágenes culturales no hay géneros mejores que otros, como tampoco mejores posiciones geográficas, de clase o políticas. Esto debiesen tenerlo claro las políticas culturales de cualquier gobierno. Por ejemplo, no vale más o menos un poema que una película que congrega audiencias masivas. Como chilenos, y como habitantes del mundo, podemos encontrar hoy señales importantes, ya sea en la lectura del Quijote como en nuestro pasado precolombino o en el arte visual contemporáneo...

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.