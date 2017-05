La rockstar del ballet

Por: Vivian Berdicheski

Fotos: Verónica Ortíz

LJohn Cranko. Fue con él que se trasladó en 1961 al Ballet del Teatro Estatal en Stuttgart, donde Cranko la puso de Primera Solista y creó para ella inolvidables personajes femeninos, como los de los ballets Onegin, Romeo y Julieta y la Fierecilla domada.

Marcia trabajó con casi todas las compañías importantes del mundo y bailó con diversos partenaires, el más importante fue Richard Cragun (quien fuera su marido por 16 años), además de Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Anthony Dowelly y Jorge Donn.

Cuando Cranko murió, Hyadée asumió como directora de la Compañía de Stuttgart, cargo que desempeñó desde 1976 hasta 1996. Simultáneamente, entre 1993 y hasta 1996 lo fue del Ballet de Santiago. En Alemania asumió un rol de coreógrafa y produjo sus propias versiones de La bella durmiente, Coppélia, El pájaro de fuego, Giselle y Enas. En julio de 2004 asumió nuevamente como directora artística del Ballet de Santiago y ha creado para la compañía coreografías de Carmen y La cenicienta.

El equilibrio y la pasión son su fórmula. Todos los días medita al menos 15 minutos en la mañana y una hora por la tarde. Considerada una de las mejores bailarinas del siglo pasado, tomar la decisión de dejar de bailar no fue fácil: durante tres años lo meditó, hasta que finalmente decidió cortar lazos. Con su marido Günter Schöberl, profesor de yoga, se fue a la India por dos años, se desconectó por completo del mundo de la danza y vivió una vida que nunca antes había tenido. Le gustó, pero de a poco la empezaron a llamar y volvió al mundo del ballet.

-Llegó al Teatro Municipal cuando estaba Andrés Rodríguez. Hace poco más de un año, después de 34 años de gestión, dejó el cargo y asumió como director Frédéric Chambert. ¿Se notó el cambio?

-Siempre en un teatro hay cambios, pero el mayor fue ahora. Yo tenía una relación muy especial con Andrés. Él tenía una manera de funcionar, y con el ingreso de Chambert es otra la manera de hacer las cosas. Frédéric es una persona muy inteligente, muy europeo, pero le fascina Sudamérica. Es un hombre que tiene la mentalidad para hacer que las cosas marchen.

-¿Lo conocía?

-No. Cuando Andrés dijo que se iba, yo pensé que quizás había llegado el momento de hacer mi cambio, volver a Europa, a trabajar con el ballet de Stuttgart y tomar otras opciones que se me presentaban, pero Frédéric quiso que me quedara, quiere que trabaje con él. Y dije: bueno, probemos. Hasta ahora, con lo poco que hemos hecho juntos, me he dado cuenta de que tenemos una conexión muy fuerte. Él es muy directo.

-¿Por qué para Navidad se programan invariablemente Cascanueces y El lago de los cisnes?

-La gente se vuelve loca con esas obras. En todo el mundo igual, no sólo aquí. Cuando llegué no había la tradición de montar Cascanueces todos los años. Yo hablé con Jaime Pinto (coreógrafo) porque quería hacer una versión nueva, él la creó y fue un suceso. Después de eso, se instauró la tradición. Si ello no ocurriera, no sé qué pasaría en este país. Ahora Frédéric quiere darle una nueva versión.

-¿A su llegada a Chile vio un público muy distinto al alemán?

-El público de Stuttgart es muy especial, yo creo que en el mundo no hay otro como el de allá. Porque es una ciudad que vive del ballet en todas sus dimensiones. Los teatros siempre están llenos, poco importa lo que se esté presentando, sea moderno o clásico, si tuvo buenas o malas críticas. Cuando llegué a Chile la primera vez (1992) para hacerme cargo de la dirección, me encontré con un público que no era fanático del ballet como de la ópera. No apreciaba el valor que tenía la compañía.

-¿Le llamó la atención el nivel del cuerpo artístico?

-Puedo decir que la compañía ya era muy profesional, tenía buen repertorio y nivel. A mí me tocó continuar el camino que abrió Iván Nagy, que fue el primer director que de verdad profesionalizó el cuerpo. En estos años lo que he hecho es sacar el ballet del mundo conservador en que estaba inserto, porque hoy las compañías no pueden ser sólo clásicas, tienen que estar abiertas para trabajar con distintos coreógrafos y hacer diferentes estilos de baile. Eso fue lo que yo aprendí en Stuttgart con Cranko, y es el mismo camino que empecé a hacer aquí, lo que ha permitido captar otro y nuevo tipo de audiencias.

-Tengo la percepción de que el público también ha apreciado este cambio.

-Donde nos presentamos es un éxito. Cuando fuimos con la compañía a Europa, los alemanes escribieron: los chilenos bailan con el corazón en los pies. ¿Hay algo más lindo que eso?

-¿Fue complicada su inserción en el país?

-No, a pesar de que cuando llegué no tenía una historia, porque me vieron bailar muy poco. No tenía ese contacto con el público como el que tenía en Stuttgart, que cuando el telón se abría fluía energía entre ellos y yo. Energía que era más fuerte que la técnica, y que hacía que todos estuvieran pendientes de mí mientras duraba el espectáculo. De hecho, cuando voy a Stuttgart me reconocen, me piden autógrafos...

