Redes Sociales tienen todo el potencial para hacernos infelices

Miles de estudios han llegado a la conclusión de que la mayoría de los seres humanos prosperan cuando tienen relaciones fuertes y positivas con otros seres humanos. De hecho, se ha llegado a cuasi demostrar, con el estudio más largo de vida adulta realizado en la historia, que es el ingrediente último de la felicidad.

Sin embargo, en el presente las interacciones y relaciones personales cara a cara se han remplazado por las redes sociales, que nos permiten tener contacto con personas que podrían vivir lejos, pero al mismo tiempo afectan las relaciones de las personas que están más cerca nuestro.

En 2015, un equipo de investigadores daneses pidió a los participantes de un estudio de 1.095 personas que dejaran de usar la red social durante toda una semana: aquellos que lo hicieron experimentaron un aumento significativo en la concentración, la felicidad y la satisfacción con su vida social.

En un estudio más reciente, publicado por el Journal of Epidemiology, y que usó concretamente a Facebook también, muestra que “el uso de Facebook se correlaciona significativamente con la disminución del bienestar general en los últimos años, así como las categorías más específicas de la salud física, la salud mental y la satisfacción con la vida”.

Finalmente, el problema no es usar redes sociales, sino cómo se usan, ya que puede ser un factor de apoyo de otras personas o de comparación con las relaciones y felicidad de otros mientras no interactúas realmente con nadie en el mundo real. La clave es que tu vida social en línea no se convierta en un sustitutivo de la vida real.