Cinco festivales que todo amante de la cerveza debe visitar

Existen miles de razones para viajar o, más bien, casi ninguna para no hacerlo. Es por eso que KAYAK propone cinco festivales cerveceros alrededor del mundo para que los amantes de la famosa bebida no se queden en casa. El famoso Oktoberfest no solo se celebra en Alemania, sino que muchos países tienen instituida, desde hace muchos años una fecha especial para divertirse y festejar en torno a la cerveza. Aquí te presentamos cinco increíbles opciones.

Belgian Beer Weekend (Bruselas, Bélgica) 01 al 03 de septiembre

En Bélgica se llevan a cabo tantos eventos relacionados con la cerveza que uno tendría que viajar varias veces al año para poder asistir a todos. Sin embargo, el Belgian Beer Weekend es el festival más emblemático y se realiza en la histórica plaza principal de Bruselas. Participan más de 50 cervecerías y se sirven alrededor de 350 tipos de cerveza belga. Lástima que solo dura un fin de semana.

Pilsner Fest (Pilsen, República Checa) 03 al 07 de octubre

En la ciudad checa de Pilsen, específicamente dentro del recinto de la cervecería Pilsner Urquell, se celebran los aniversarios de la primera producción de la marca símbolo de las cervezas del tipo Pilsener. Además de un ambiente de fiesta, música y diversión, los asistentes suelen ir disfrazados con vestimentas muy antiguas. Si ya estás allí, no te olvides darte una vuelta por el Museo de la cerveza.

Mondial de la Bière (Montreal, Canadá) 14 al 18 de junio

No muchos esperan encontrar un evento de este tipo en Canadá, más a los canadienses les encanta la cerveza y ya llevan 20 años organizando este evento que dura alrededor de una semana en Montreal. No se trata solamente de probar todo tipo de variaciones de esta bebida, sino de aprender cómo combinarla con comida. Hay talleres de maridaje con queso, chocolate y hasta música.

Great American Beer Festival (Denver, Estados Unidos) 05 al 07 de octubre

No pasa un año sin que, en el centro de Colorado, la Asociación de Cerveceros celebre el Great American Beer Festival (Gran festival de la cerveza estadounidense) para festejar el esfuerzo de las cervecerías en todo el país. Los asistentes pueden probar desde las más reconocidas cervezas estadounidenses de venta internacional, hasta la oferta de pequeños cerveceros con lotes de edición limitada. Por supuesto, no puedes perderte de degustar diversos platos de reconocidos chefs o ir de compras en el mercado que se arma en el recinto. Antes de irte, date una vuelta por la librería, en la que encontrarás mucha información sobre cómo hacer, saborear y disfrutar de la cerveza artesanal.

Festival Internacional de la Cerveza de Qingdao (Qingdao, China) 07 al 13 de agosto

Celebrado desde 1994 durante la segunda semana de agosto, es realmente un gran carnaval que se celebra en las playas de Qingdao entre eventos nocturnos, karaokes y catas de cerveza. Es el festival cervecero más grande de todo Asia y reúne a productores de todo el mundo que venden esta bebida por kilos y en bolsas de plástico. La edición pasada convocó a alrededor de cuatro millones de personas.