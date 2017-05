Los hombres que duermen demasiado o muy poco tiene riesgo de diabetes

Según un estudio realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad Libre de Ámsterdam muestra que los varones que duermen menos o más horas de las recomendadas tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar diabetes.

"En los varones, dormir pocas o demasiadas horas se asocia con una menor respuesta de las células al organismo, lo que conlleva una reducción en la captación de la glucosa y, por ende, con un incremento de desarrollar diabetes en el futuro", explicó Femke Rutters, directora de esta investigación publicada en la revista The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.