Los 10 menús de degustación más caros del planeta

Una de las mejores maneras para que los amantes de la cocina experimenten verdaderamente los mejores restaurantes del mundo es pedir un menú de degustación de varios platos.

Pero no es para todo el mundo, ya que estos platos cuidadosamente elaborados a veces pueden costar hasta US$ 1.000 por cabeza.

Igualmente, te invitamos a conocer los 10 restaurantes con los menús de degustación más caros del mundo .

10. Urasawa, Beverly Hills, California

US$ 790 para dos personas; 30 platos.

9. Saison, San Francisco, California

US$796 para dos personas; 15 a 20 platos.

8. Alain Ducasse au Plaza Athenee, París, Francia

US$ 856 para dos personas; 5 platos.

7. Restaurant Le Meurice Alain Ducasse, París, Francia

US$ 856 para dos personas; 6 platos.

6. Joël Robuchon, Las Vegas, Nevada

US$ 890 para dos personas; 18 platos.

5. Masa, New York, New York

US$ 900 para dos personas; 20 a 25 platos.

4. Kitcho Arashiyama Honten, Kyoto, Japón

US$ 905 para dos personas; 12 platos.

3. Guy Savoy, París, Francia

US$1,104 para dos personas; 18 platos.

2. Ultraviolet, Shanghai, China

US$1,254 para dos; 20 platos.

1. Sublimotion, Ibiza, España

US$3,377 para dos personas; 20 platos.