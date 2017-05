Temporada baja en Torres del Paine

Descansar no es algo fácil. Poca gente podría, de hecho, definir de qué se trata. Y si bien aprender a descansar es un proceso individual o grupal, pero de grupos pequeños, que se encuentra ampliamente constreñido por el tiempo y los recursos disponibles, hay algunas estrategias generales que parecen ir bien encaminadas. Una de ellas es hacer uso de las temporadas bajas. Esto significa moverse hacia un lugar frecuentado por turistas en un momento en que su afluencia disminuye. Al haber menos personas, la experiencia del lugar se transforma: hay más espacio, más silencio y menos actividad en nuestro entorno. Otra ventaja es que la capacidad instalada de esos lugares, pensada para más personas, queda a nuestra disposición, ofreciéndonos mucha más comodidad. Y, como si eso no bastara, todo esto se ofrece a un costo menor, y a veces mucho menor, que el de la temporada alta.

Las razones estructurales por la cual existen temporadas altas y bajas son conocidas: muchas personas no pueden escoger cuándo retirarse a descansar, por lo que tienden a coincidir en los mismos momentos del año. Sin embargo, también hay razones culturales: se supone que hay momentos indicados para ir a tal o cual lugar y conocerlo, y otros que no lo son. La playa se visita en el verano, para bañarse; la montaña en el invierno, para esquiar, y así. Este prejuicio, por lo demás, tiende a ser replicado en los propios destinos turísticos, que muchas veces paralizan su oferta en los períodos “no adecuados”. Por ejemplo, yo crecí en Puerto Varas, y en los años 90 y 2000, a pesar de la intensa actividad veraniega, a nadie se le ocurría promocionar a la ciudad como destino turístico el resto del año, ni ofrecer actividades en ese sentido.

Este prejuicio cultural respecto a la “utilidad” de tal lugar en tal época del año se encuentra detrás de laestandarización de nuestras experiencias de descanso –cuya forma más extrema es el “all inclusive resort”– y de nuestra incapacidad para abrirnos a conocer esos mismos destinos desde otra perspectiva que no sea aquélla impuesta como “la indicada”. ¿Por qué no ir a la playa en invierno? ¿Por qué no aprender a disfrutar de la ciudad y de la montaña en verano? Cerrarse a estas experiencias es un impulso que sólo nace de la falta de imaginación y curiosidad. Y es mucho lo que esta pereza existencial nos expropia.

El caso de las Torres del Paine en otoño, que visité este año, es aleccionador. Punta Arenas, Puerto Natales y el parque mismo ofrecen en esta temporada un rostro distinto, más relajado y relajante, que en verano. Una experiencia de descanso intensa, que pagó con creces la también muy recomendable idea de disfrutar febrero en Santiago, con horario de oficina. En otoño ya no hay vuelos desde Santiago a Puerto Natales, pero no hay problemas para encontrar pasajes baratos en vuelos directos a Punta Arenas (tres horas y media), a horas razonables, en alguno de los cómodos Airbus 321 que hacen esa ruta. Si uno va con el equipo de expedición completo, puede comprar con anticipación un pasaje en Buses Fernández y conectar directamente desde el aeropuerto hacia Natales. Si no, vale la pena comprar el equipo en la Zona Franca, donde los precios son, en muchos casos, mejores que en Santiago.

En Natales hay que fijar base de operaciones –un buen hostal como el Patagonia Adventure funciona perfecto– y, si el tiempo alcanza, el paseo hacia los glaciares Balmaceda y Serrano, whisky y asado de cordero incluidos, resulta impresionante. Se sale a oscuras, muy temprano (una de las diferencias del otoño austral con el verano es que las horas de luz se acortan bastante) y se ve el amanecer navegando por los fiordos, entre imponentes cerros nevados. Hacia las Torres se sale temprano desde el terminal de buses de Natales, inexplicablemente lejano al centro de la ciudad. Antes de partir, y al volver ahí, se puede disfrutar de un notable emprendimiento local, que ofrece, en un modesto puesto, un exquisito café hecho con granos importados recién tostados y preparado de varias maneras. Un lujo que le arregla el día a cualquiera.

