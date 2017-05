Seis recomendaciones para enfrentar el cambio de hora

El cambio de hora no es fácil, y lo saben bien quienes tienen hijos que llevar al colegio o los que justo viajan en avión ese día. Pero no sólo eso: los dispositivos que manejamos diariamente también pueden confundirse. Acá algunos consejos de Arkavia Networks, empresa de seguridad de información, para evitar complicaciones.

A las 00:00 horas de la madrugada del próximo domingo 14 de mayo comienza el horario de invierno en Chile, el que regirá hasta el sábado 12 de agosto. En esa oportunidad, la hora oficial se atrasará en 60 minutos para que vuelvan a marcar las 23:00 horas del sábado 13 (excepto en la Región de Magallanes, que se mantiene todo el año en el huso horario UTC -3), con lo que se busca asegurar mayor luz natural en las horas de la tarde.

El cambio puede ocasionar ciertos problemas al momento de ajustar los teléfonos celulares, tablets y computadores, ya que es común que más de alguno de nuestros dispositivos mantenga el horario anterior. Por ello, el gerente general de Arkavia Networks, David Alfaro, entrega seis recomendaciones que ayudarán a evitar complicaciones y sortear con éxito los primeros días de entrada en vigencia de la medida.

1.- Realizade forma manual el cambio de horaen tu dispositivo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.Debido a que estos cambios de horario no están en conformidad con los sistemas internacionales dehuso horario debes desactivar la actualización automática de horario invierno/horario verano.

2.-Revisa cuidadosamente la zona horaria configurada en tu dispositivo (GMT-3, GMT -4) y si tu dispositivo está sincronizado o no con algún sistema de hora. Es importante que tu dispositivo quede en una zona GMT -4, como Asunción y La Paz.

3.- Evita instalar o utilizar programas que ofrezcan hacer este cambio de forma automática cuando provengan de fuentes desconocidas. De hacerlo, puedes abrir una ventana al ingreso de virus y otras amenazas a tus dispositivos.

4- Para asegurarte de no quedarte dormido el día lunes porque algo no funcionó, utiliza la alarma de tu reloj tradicional. Mejor no correr riesgos innecesarios ese día.

5.- En el caso de haber convocado a reuniones mediante Outlook para el día lunes, agrega en el cuerpo del e-mail la hora de la cita. Así evitarás confusiones entre los invitados que no tuvieron éxito al llevar a cabolos cambios.

6- En caso de tener alguna duda mantente actualizado de la Hora Oficial a través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.