Cinco consejos para liberar memoria de tu iPhone

La capacidad que tiene tu dispositivo móvil para guardar información es limitada. A pesar de que en la actualidad podemos encontrar aparatos con 16GB, 32GB, 64GB eincluso256GB, las descargas, aplicaciones y el uso continuo de las mismas terminan por saturar el almacenamiento de nuestros smartphones.

Es por esto que, David Alfaro, gerente general de Arkavia Networks, empresa especializada en soluciones de seguridad informática, te entrega algunos consejos para que puedas liberar espacio de tu dispositivo iPhone.

1.En el último tiempo ha circulado un truco con el cual puedes liberar espacio de los iPhone sin borrar nada. Lo que en realidad hace el mecanismo es borrar caché, que es información guardada de otras aplicaciones, para limpiar los archivos temporales. Toma tu celular y sigue estos pasos:

Dirígete a iTunes y busca una película para alquilarque utilice alta memoria con objeto de que supere tu capacidad actual. La idea es que no puedas descargarla ya que en un principio te faltará memoria. No te preocupes, como no podrá cargarse no tendrás que pagarla. Al momento de alquilarla se liberará espacio “basura” en tu celular;es decir, se borrarán automáticamente los ‘caché’ de algunas aplicaciones.

Tras aquello, entra a Ajustes > General > Almacenamiento y verás que tu memoria ha aumentado. Esto sucede porque el fabricante del teléfono no quiere que nos quedemos sin adquirir la película y borrará esta información innecesaria automáticamente.

Borra conversaciones y mensajes viejos. Existe un sistema automático que te permitirá ir adquiriendo memoria al borrar tus mensajes cada cierto tiempo. Solo tienes que ir a Configuración > Mensajes > Conservar Mensajes, ahí puedes cambiar el sistema de guardado para limpiar tu mensajería.

3.Tu celular puede estar guardando una copia de tus fotos de alta resolución (por ejemplo HDR) para una mayor calidad de imagen. Ve a Configuración > Fotos y cámara > Conservar foto fija y desactiva esta opción para no guardar copias de fotos que tomes.

4.En lo posible intenta noactualizar el sistema operativo de tu iPhone. A la larga las mismas actualizaciones ralentizan el software de tu dispositivo y sus opciones generales consumiendo tu valiosa memoria. Actualiza solo cuando lo necesites y no necesariamente cuando te lo propongan.