Las imágenes desoladas de Paul Nash

Por: María Teresa Herreros, desde Londres

En un país como Inglaterra, donde siempre se recuerda y rinde homenaje a los caídos, Paul Nash –uno de los pintores británicos más queridos del siglo XX– se convirtió en el intérprete de ese dolor. Nacido en Kensington, Londres, creador de los más devastadores paisajes de guerra jamás creados, expresa su indignación en escenas tan realistas como visionarias.

La Tate Britain Gallery ha montado una amplia retrospectiva de su obra pictórica de cuatro décadas que se acompaña y enriquece con textos tomados de sus cartas y de sus numerosos escritos. Son 160 pinturas ordenadas cronológicamente empezando por los dibujos a lápiz, tinta y acuarela de sus comienzos, donde priman la mirada poética, la atmósfera de sueño y la presencia dominante de los árboles en el paisaje.

Como la muy sutil acuarela titulada The Cherry Orchard, donde una especie de desfile de árboles en un paisaje de invierno marcha hacia el amanecer que despunta en la lejanía. También la dramática figura en tinta negra de The Three at Night, donde tres árboles se abrazan a la luz de la luna que los refleja en el río.

Un cambio radical en su temática se produjo con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando Nash se alistó en los Artist’s Rifles, un grupo de voluntarios formados por pintores, músicos, actores y arquitectos. Llegado al frente, a los 19 años, las vivencias del combate lo llevaron a completar “cincuenta dibujos de lugares fangosos”. A su vuelta a Inglaterra se dedicó a desarrollar y finalizar esos bosquejos.

“Ya no soy más un artista, soy un mensajero para esos que quieren que la Guerra continúe para siempre (...) Me doy cuenta de que nadie en Inglaterra conoce lo que es la escena de la Guerra. Si puedo, se las mostraré...”, dijo en esa época.

En la sala 2, se expone su óleo We are Making a New World que se convirtió en ícono. Es un paisaje en el que árboles destrozados emergen de una masa de montículos de tierra, restos de lo que serían trincheras. El sol procura en vano iluminar con sus rayos asomado tras nubes rojizas. Es ésta la más famosa de sus obras y ha sido descrita como una de las mejores pinturas inglesas del siglo veinte y, por su mensaje, comparada con el Guernica de Picasso.

En esta misma sala se encuentra Spring in the Trenches, donde tres soldados ingleses esperan. Uno de ellos se asoma a mirar el paisaje roto donde empiezan a aparecer brotes de primavera. En una carta a su esposa, Nash lo describe como “un lugar de nombre maligno... que hace dos meses estaba en ruinas y donde hoy surge algo de verde vivo, brotado en medio de la profundidad del corazón magullado de la madera abriéndose paso como el vibrante canto de un ruiseñor”.

También en la segunda sala está la enorme y sobrecogedora The Menin Road, de 1,82. x 3,17 m, que pinta un paisaje de cráteres inundados de aguas inmundas. De entre ellos aparecen troncos de árboles desnudos que apuntan a un cielo lleno de nubes y hongos de humo. Al centro, dos soldados tratan de encontrar el camino por entre los zigzagueantes restos de trincheras, pero parecen estar atrapados por el paisaje. Nash llegó a considerar esta pintura como la mejor de sus obras.

El artista fue y volvió del frente de batalla debido a lesiones, y en esos lapsos desarrolló sus bosquejos y retomó los paisajes, creando pinturas tan hermosas como Wood on the Downs. En ésta, las hojas de los árboles del fin de primavera están en su esplendor, el pasto verde y la cal de las lomas reflejan la luz del cielo. Como apunta el crítico Paul Laity, representa “un muy agradable encuentro de tradición inglesa y arte modernista (...) sus cuadros son extraños, inquietantes y algo melancólicos, tan atractivos precisamente por su extrañeza”.

La sala siguiente se monta en torno a las naturalezas muertas que fueron predilección del artista, quien dijo: “Nada puede ser tan absorbente o tan fascinante como pintarlas”. A continuación, la sala 5 da especial preeminencia al grupo Unit One, que reunió a las dos mayores corrientes de los años 30: el arte abstracto y el surrealismo. Nash tuvo participación importante en la creación de este grupo que aunó a artistas como Ben Nicholson, Henry Moore, Barbara Hepworth y Edward Wadsworth, entre otros, cuyas obras se reúnen en esta sala. Posteriormente, jugó un papel en la organización de la International Surrealist Exhibition realizada en Londres en 1936, en la que participaron artistas como Breton, Dalí, Ernst, Giacometti, Man Ray, Miró, Chirico, Klee y Picasso.

En esa década, Nash experimentó introduciendo objetos inanimados, geométricos, fotografías, que a su modo de ver otorgaban cualidades místicas a la obra. Un ejemplo es la pintura Equivalents for the Megaliths, que realizó luego de visitar los monumentos neolíticos de Silbury Hill y Avebury. Entonces empezó a explorar la arqueología, la prehistoria, los mitos.

De la misma época surge su Landscape from a Dream, que sería la culminación de su respuesta al surrealismo con el que estuvo involucrado por largos años. Como el título sugiere, se hace eco de las teorías de Freud sobre el poder de los sueños, combinando en la pintura cuadros, esferas y halcones, sobre un fondo de mar y playa...

