Luis Alonso: “La calidad del espacio público no es derroche, sino justicia”

Por: Carla Sánchez

Fotos: Verónica Ortíz

A mediados de los 90, el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, se preguntaba cómo recuperar el Nou Sardenya, el estadio de fútbol del club Europa, en el popular barrio de Gracia. Lo primero que se le vino a la cabeza para financiar la reconversión del centro deportivo –que abastece de muchos jugadores a los equipos españoles– fue construir un estacionamiento subterráneo. Lo conversó con el arquitecto Luis Alonso, quien le dijo que era una buena idea, pero le propuso ir un poco más allá: ¿por qué no introducirle, además, un gimnasio y un centro social? Todo iluminado por luz natural que se colaría a través de la inclinación de las gradas del estadio. “El subsuelo es uno de los grandes valores al que no se le ha sacado provecho. Debajo de una calle puedes poner auditorios, bibliotecas, centros de salud, lo que quieras. Y lo iluminas naturalmente con un poquito de imaginación”, asegura Alonso.

Hoy, el estadio de fútbol del Europa recibe 10 mil personas al día. Para el arquitecto catalán, un claro ejemplo del concepto por el que se ha hecho famoso: la promiscuidad funcional. “En Barcelona, en cualquier manzana de la ciudad puedes encontrar edificios residenciales, de oficinas, comercio de cercanía, una plaza pública, espacios culturales, un jardín infantil, etc. Lugares a los que puedes llegar a pie”, explica, recalcando la importancia de la mezcla de usos.

Le llaman el arquitecto olímpico. Y con justa razón: este maratonista tiene en sus espaldas más de 60 proyectos deportivos, entre ellos la Academia Internacional de Tenis de Rafael Nadal en Mallorca, la Villa Olímpica para árbitros y prensa en Río de Janeiro y el Balthus de Vitacura, en Santiago.

Fue precisamente este último proyecto, de la familia Lería, el que lo trajo por primera vez a Chile, a fines de los 90. El encargo era crear un nuevo concepto de gimnasios. Y sin buscarlo, se enamoró del país. De sus paisajes, la gente y las posibilidades de hacer cosas nuevas, dice.

Pero fue hace cuatro años que Alonso decidió instalarse acá, con un nuevo encargo del mismo mandante: el gimnasio Youtopia, en Los Trapenses. “Mi mujer es neoyorquina, yo estoy cruzando constantemente el Atlántico –Alonso Balaguer y Asociados tiene oficinas en 12 países– y pensé que era bueno que nuestra hija, entonces adolescente, cambiara de aires. ¿Por qué no vivir en Chile?”, se planteó.

Desde el barrio El Golf –donde reside– el también director de IF suele caminar a su oficina, ubicada en Nueva Las Condes. Un trayecto de unos 25 minutos, en el que ha reparado en dos cosas: todos los obstáculos que debe sortear para llegar a destino y la cantidad de autos que hay en Santiago.

“¿Cómo puede ser que, para cruzar la calle Apoquindo, no haya un semáforo en 300 metros? O sea, me tengo que suicidar para cruzar la calle o la ciudad no está pensada para el peatón, sino que para el auto”, se queja. “No podemos continuar con eso de que la gente se tenga que trasladar en su auto para ir a otras partes de la ciudad. ¡Es insostenible! Creo que este mes se han vendido 50 mil autos en Santiago, eso equivale a 35 kilómetros de calles ocupadas por vehículos. Y genera un consumo de siquiatría impresionante, aunque suene a chiste”.

Planes reguladores, pero no planificación

-Viniendo de Barcelona, una ciudad con alto valor patrimonial y bien resuelta en términos urbanísticos, ¿qué es lo que más te choca de Santiago?

-La falta de cohesión social. Es una ciudad demasiado segregada en términos económicos y de transporte, que ha seguido modelos de comportamiento muy derivados del urbanismo norteamericano, generando un triángulo perverso: en un extremo yo habito, en el otro voy a trabajar y en el tercero voy a divertirme, o de compras.

-¿Y cómo se resuelve ese modelo “maligno”, a su juicio, que ya está instalado?

-No conozco mejores mecanismos de unión que la arquitectura, la planificación urbanística y el transporte. La estética del espacio público es un asunto de ética social. Su calidad no es derroche, sino justicia. Y respecto al buen transporte, el único que conozco que funciona perfectísimamente es el metro. El Transantiago es un compromiso de corto plazo; si se siguen vendiendo tal cantidad de autos no tiene sentido, a futuro, porque las vías estarán colapsadas. Me sorprende que Santiago no tenga unas líneas más extensas de metro. Está demostrado estadísticamente que, por donde pasa el tren, provoca cohesión social. Una ciudad avanzada no es aquélla en que los pobres puedan ir en auto, sino aquélla en la cual, incluso los ricos, se trasladan en transporte público de calidad. Hoy, un tipo en Londres de altísimo valor social no se plantea ir en auto al centro de la ciudad, porque sabe que es insostenible.

-¿Cómo se consigue esa arquitectura con trasfondo social cuando, muchas veces, los arquitectos quieren lucirse con sus obras?

-Para mí, lo más importante es la responsabilidad social del arquitecto, que muchas veces no se transmite correctamente. La arquitectura suele entenderse como un fenómeno estrictamente estético, pero lo importante es la trascendencia, darles un valor añadido a la ciudad, a la política, a los negocios. Para mí, el aspecto visual es la última derivada: tenemos que hacer cosas agradables, bonitas, pero que tengan sentido práctico, funcional y económico.

-¿Ves esa responsabilidad social en Chile?

-Lo que hace falta es una apuesta política, de estrategias a largo plazo. Me cuesta entender esto de los gobiernos de cuatro años, porque no se planifica a futuro...

