Seis consejos para viajar con un límite de presupuesto en Semana Santa

En pocos días comienza Semana Santa, un tiempo muy importante para los creyentes católicos (de hecho el domingo de Pascua es la celebración más importante del año), y también varios días de descanso que viajeros y turistas con seguridad van a aprovechar para conocer nuevos destinos.

Si tienes deseos de viajar pero, ya sea por límite de presupuesto o por falta de planeación no tienes un destino definido, te damos unos consejos para que puedas hacer un viaje que no requiera planearse con mucha anterioridad y en los que no tengas que gastar mucho dinero.

1. Ser un turista en su zona

¿Has pensado en cuántos pueblos o sitios de interés conoces que estén a menos de tres horas de distancia de donde vives? Si te faltan muchos por visitar, esta es una buena oportunidad para darle prioridad a esos destinos cercanos, que muchas veces los locales dejan de lado, justamente por el fácil acceso que tienen a ellos.

2. Hacer un viaje por carretera

Si tienes la opción de viajar con un grupo, ya sea de amigos o familia, y tienen un auto a su disposición, planeen una ruta de varios destinos que sean de interés para todos y hagan un presupuesto estimado de los costos de gasolina, peajes y estacionamiento. Al viajar en grupo podrá dividir gastos, compartir con personas cercanas y con seguridad vivir un viaje inolvidable.

3. Conectarse con la naturaleza

Viajar a otras ciudades puede ser muy atractivo cuando se tienen días libres, pero en temporada alta no es la opción más económica. Si eres de los que disfruta estar en contacto con la naturaleza, considera opciones como acampar. Chile tiene 36 parque nacionales y estos ofrecen un sinfín de sitios espectaculares, así que si eres de espíritu aventurero, aprovecha esto para hacer un viaje increíble con poco dinero.

4. Buscar ofertas de vuelos de última hora

Si tomaste la decisión de viajar a otro destino que requieran volar, todavía tienes la opción de hacerlo sin endeudarte. En páginas de aerolíneas y metabuscadores como Viajala.cl, puedes encontrar los vuelos más baratos por destino. Pero recuerda que probablemente no tendrás esta opción con los lugares más populares para los turistas. Se creativo y evita ir a los sitios donde todos los viajeros prefieren pasar los días libres y más bien explora otras opciones que sean más baratas y despejadas de turistas.

5. Optar por un hospedaje básico

No solo el costo del pasaje de avión es lo que hay que tener en cuenta, pues los precios del hospedaje también suben en Semana Santa. Por eso es mejor optar por otras opciones de hospedaje como hostales, Airbnb e incluso couchsurfing.

6. Pensar como local

No solo hará que tu experiencia sea más auténtica y enriquecedora, también te ayudará a ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, comer en restaurantes todos los días puede convertirse en un gasto fuera de control. Intenta ir a sitios más típicos del lugar o de la región o mejor aún, puedes cocinar. Muchos hostales tienen cocina equipada para sus huéspedes. También usa el transporte público, que es una gran forma de conocer la ciudad, ya que te obliga a entender un mapa y ubicarte en el destino que visitas, cosa que no te ofrece un servicio de taxi.