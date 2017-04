¿Cuánto debemos dormir en cada momento de la vida?

¿Se han fijado que los abuelitos duermen muy poco? Mi tata no duerme más de cinco horas por noche (aunque cuando vemos tele, a veces se queda dormido en el sillón). En cambio, mi sobrino más chico, cuando no tenía ni dos meses dormía prácticamente dos tercios del día. Y cuando no dormía, lloraba y comía, y a volver a dormir.

Entonces viene la pregunta, ¿cuánto debo dormir yo, que tengo 25 años? A veces me gustaría ser como mi sobrino y dormir todo el día sin que nadie me reclame, o ser como mi tata y aprovechar el día, pero en realidad, cada edad tiene sus horas de sueño.

Luego de basarse en numerosos estudios sobre sueño y salud, la Fundación Nacional del Sueño estadounidense llegó al acuerdo de unos intervalos aceptados por varios entes, como la Asociación Americana de Anatomistas y la Academia Americana de Pediatría

En la gráfica, la línea azul indica la duración promedio del sueño recomendado en base a cada edad, y las líneas grises muestran los topes superior e inferior del mismo.

Duraciones mayores o menores que las de esos extremos se considera que acarrean consecuencias negativas para la salud, incluso llegando a problemas de diabetes o incluso con el incremento de riesgo de cáncer en el caso de horas deficitarias de sueño, así como problemáticas de estrés o de procesos inflamatorios.