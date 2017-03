Irresistible

Por: María Teresa Herreros

Es comprensible la concurrencia de cientos de visitantes al evento del invierno londinense en que se ha convertido la retrospectiva de la obra de Rauschenberg que abrió la Tate Modern Gallery, organizada en conjunto con el Museum of Modern Art de Nueva York.

Aun cuando el espectador no tenga mayor simpatía por el arte conceptual de este artista innovador, puede más la curiosidad por sus creaciones que hace más de medio siglo sacaron el arte a la calle y que se encuentran aquí reunidas.

“Realmente siento pena por las personas que piensan que jaboneras o espejos o botellas de Coca-Cola son feas”, manifestó Rauschenberg. “Porque ellos están rodeados por cosas así todos los días, y eso debe hacerlos sentirse miserables”.

“Rauschenberg (1925-2008) se abrió paso con nombre propio en un momento en el que no estaba muy claro lo que era o no era el arte”, recuerda el curador de la muestra, Achim Borchardt-Hume. “Mientras los críticos no acababan de decidirse, él recorría las calles de Nueva York recopilando basura que luego usaba en sus Combinados, sus peculiares fusiones de pintura y escultura que siguen siendo una eterna referencia para las nuevas generaciones”.

Tratando de destacar alguna pieza entre las más de 100 obras ubicadas en 11 salas de la Tate, la estrella de esta exposición podría ser Monogram (1955-1959) –o “la cabra” como la llaman–, que vuelve al Reino Unido después de más de medio siglo. Es el Combinado por excelencia, cedido para esta ocasión por el Moderna Museet de Estocolmo.

Protegida por una urna transparente (1.07 x 1.07 x 1.64 m), a su alrededor se arremolinan los visitantes que la observan largamente con diferentes expresiones en sus rostros, con cuchicheos y silencios, con amagos de retirarse pero permaneciendo, tratando de apreciar, de entender. ¿Qué pensó el artista al ubicar la cabeza de una cabra Angora que emerge del centro de un neumático? ¿Qué significan los trozos de papel, género, recortes de revistas, metal, madera, diseminados en la plataforma donde están montados? ¿Por qué esas manchas de colores en su hocico?

El propio artista explicó en su momento que la cabra y el neumático, intercalados como letras en un monograma, “vivieron felices para siempre juntos: combinaron, optimista, encantadora y torpemente, arte y vida… y eso basta”.

Cuatro años tardó en decidirse y ejecutar su Monograma, habiendo comprado la cabeza de la cabra en 15 dólares a un taxidermista. Al principio no tenía muy claro qué hacer con ella.

Al frente, en la misma sala, aparece la otra obra icónica de esta serie, Bed (1955), prestada por el MoMA. Es un marco de madera colgado verticalmente que soporta un colchón –la historia, apócrifa o no, supone que en él dormía el artista en su propio taller–, el cubrecama en motivos cuadriculados, sábana y almohada. Estas últimas manchadas con pintura, pasta de dientes, barniz de uñas de colores fuertes arrojados sobre ellas a la manera de las obras de los expresionistas abstractos; pero aquí a la manera de Rauschenberg que le agregó acción y violencia incorporando objetos de la vida diaria.

Justamente coincidió la apertura de esta exposición con la que realizaba la Royal Academy de Londres en esos días con las mejores obras de los expresionistas abstractos. Gran admirador de Willem de Kooning –uno de los grandes de ese movimiento– Rauschenberg le pidió uno de sus cuadros con el único propósito de borrarlo.

Era la etapa en que este último, a principios de los 50, con posterioridad a su serie de pinturas en blanco y negro, decidió crear obras que resultaran a través del trabajo de borrarlas. Inicialmente con sus propios dibujos y luego solicitando creaciones de otros artistas para ello. De Kooning le facilitó uno de sus dibujos, muy trabajado, en cera, lápiz, tinta y carboncillo que no resultara fácil de borrar. La tarea le tomó un mes y 40 diferentes tipos de gomas hasta lograr eliminar los trazos del dibujo inicial y convertirlo en el llamado Erased De Kooning drawing (1953) que se incluye en esta muestra (ver recuadro)...

