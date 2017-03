La Vega: el mapa del tesoro

Por: Álvaro Peralta Sáinz

El mercado de La Vega, que data de 1916 y se emplaza entre las calles Nueva Rengifo, Dávila Baeza, Salas y Antonia López de Bello, es mucho más que una gran feria. Acá se da la particularidad de que su clientela es extremadamente variada, por lo que en sus pasillos es posible ver dueñas y dueños de casa de todas partes de la capital, sibaritas, famosos chefs de restaurantes santiaguinos y propietarios de pequeños comercios minoristas de distintas comunas. Es decir, llegan todos: uno de los puntos más diversos –y cosmopolitas– de la Región Metropolitana. En la semana es posible encontrar un público más bien “profesional”, pero los sábado y domingo la cosa cambia y se vuelve hasta familiar. Un paseo que tiene sus coordenadas, y que a continuación reseñamos.

A quien madruga

Si bien La Vega Central funciona desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde –salvo el domingo que lo hace de siete a dos–, lo mejor es visitarla entre las nueve y el mediodía. Más temprano, uno se puede topar con mucha faena de descarga de camiones, lo que hace un poco lentos los desplazamientos. Y más tarde, la variedad y frescura de algunos productos decrece. Dicho eso, también es cierto que una buena opción es llegar un poco antes y planificar las compras mientras se desayuna en alguna de sus afamadas cocinerías. En lo personal, recomiendo dos: La Marita y Donde el Nano.

En el primer lugar destacan sus sándwiches en sopaipilla: pueden ser de arrollado, pernil o lengua con palta, tomate y mayonesa. Tal es el prestigio de este lugar, que en sus mesas no es difícil toparse con chefs como José Luis Merino, de Ciudad Vieja.

En el segundo local hay que decidir entre la plateada y la carne mechada, ambas jugosas y blandas, con un sabor delicado y potente a la vez que no se pilla en otro lugar. Aquí siempre en marraqueta y –si me permiten un consejo– en versión chacarera, para aprovechar los tomates que aún se consiguen buenos en La Vega Central.

Lamentablemente, en ninguno de estos dos lugares hay buen café –sólo instantáneo, aunque lo que manda es el té–, por lo que no es malo después pasarse por un pequeño puesto –en rigor un carro– llamado Café Altura, ubicado al final del Galpón Chacareros, donde tienen distintas variedades, origen y formas de preparar el grano. De verdad, un lujo de café para cualquier sector de Santiago y que acaba de ser destacado en una nota del New York Times como un imperdible de la ciudad.

Frutas y más

Ya que hablamos del Galpón Chacareros cabe destacar que este lugar, que queda justo hacia el acceso por la calle Dávila Baeza, es ideal para conseguir buenas frutas y verduras sin gastar mucho tiempo. Más allá de los precios, que pueden ser entre 10% y 30% más baratos que los que se pueden encontrar en ferias libres, verdulerías y supermercados; es la variedad de la oferta lo que hace de este mercado un lugar único en Santiago. Así las cosas, adentrándose por sus pasillos uno puede encontrar cosas tan diversas como todo tipo de tés y hierbas para infusiones, aliños varios y encurtidos; locales que sólo venden productos congelados; masas para sopaipillas y empanadas, frutas deshidratadas, cochayuyo, ulte y las famosas semillas de chía. Existen algunas pocas pescaderías que desde hace unos años están trabajando muy bien, poniendo especial cuidado en la cadena de frío de sus producto y ofreciendo pescados como caballa, jurel o róbalo. De este tipo de locales me quedo con dos: Malibú y Mar-Cud. Buenos precios y excelentes productos.

En cuanto a los quesos, no es secreto que Arturito es tal vez el lugar con el mayor surtido y mejores precios. Si hay mucha gente y no tiene tiempo, La Illapelina, casi al lado, también es opción. Otro imperdible del sector son sus fiambrerías, que además de ofrecer la variedad de jamones y embutidos que todos conocemos, aún mantienen en sus vitrinas quesos de cabeza o lengua, prietas artesanales o longanizas de la zona de Chillán.

El mejor exponente en materia cárnica no está precisamente al interior de este mercado, sino que a pocos metros, en el conocido pasaje El Baratillo. Ahí podemos encontrar La Continental, que en estricto rigor es una carnicería de chancho y fábrica de cecinas que ofrece costillares, queso de cabeza, prietas, longanizas, panceta, su famosa bondiola y mucho más. Si no la conocen, están en deuda...

