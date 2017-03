Roban la moneda de oro más grande del mundo de un museo de Berlín

Unos desconocidos robaron la mayor moneda de oro del mundo, una pieza de 100 kilos y un valor nominal de US$ 1 millón, desde el Museo Bode de Berlín, según confirmó hoy la policía alemana. No obstante, su valor alcanzaría los US$ 4,5 millones a precio de mercado actual.

La moneda, manufacturada en 2007 por la Real Casa de la Moneda de Canadá dentro de una serie muy limitada, es de oro puro al 99,999% y cuenta en una de sus caras con el perfil de la reina Isabel II y en la otra la típica hoja de arce símbolo de Canadá.

Esta pieza fue distinguida en el libro Guinness de los récords como la mayor moneda de oro del mundo en 2008.

El robo se produjo la madrugada del lunes, según la primera reconstrucción de los hechos y se descubrió a raíz del hallazgo de una escalera de mano junto a unas vías de ferrocarril próximas al museo, lo que llevó a poner en marcha un operativo policial en una estación cercana y el cierre durante dos horas de tres líneas de trenes de cercanías.

