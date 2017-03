Mr. Rubaiyat, el parrillero

Por: Álvaro Peralta Sáinz

La historia es bastante conocida. Belarmino García –padre de Belarmino Iglesias– emigró en 1951 desde Galicia a Brasil, escapando de la pobreza y falta de oportunidades. Pasó por diversos oficios hasta que, años después, compró el restaurante Rubaiyat en San Pablo, del que antes había sido empleado y luego socio. Con técnicas aprendidas en Argentina, García montó una finca donde producía su propia carne, con lo que cautivó los paladares paulistas. Luego vendría la expansión a Buenos Aires (donde se asoció con los afamados ganaderos de Cabaña Las Lilas) y Madrid. Y en la década pasada, nuevos socios inyectaron capitales que les permitieron crecer en Brasil, México y Chile. Así empezó a cocinarse este imperio parrillero, que hoy tiene nueve restaurantes en cinco países (España, México, Argentina, Brasil y Chile) y mil empleados que atienden a un millón de comensales. Un negocio que factura casi 50 millones de dólares al año.

Con estos números en frente se encuentra hoy Belarmino hijo, tomando el mando de este gigante de las parrillas y planificando lo que viene. Prácticamente 24 horas después de haber llegado desde Madrid –donde pasa diez días al mes–, conversamos con Belarmino Iglesias, tras la fiesta del primer aniversario de Rubaiyat Chile.

-¿En qué está Rubaiyat hoy?

-Estamos en una etapa de gran turn around, porque acabamos de comprarle su parte en el negocio a nuestro socio desde 2012 (el fondo de inversiones español Alantra). Entonces, justo ahora que estamos cumpliendo 60 años volvemos a ser una empresa familiar.

-¿Qué cambios trae el volver a ser una empresa familiar?

-No vamos a perder nada de la gestión que hicimos estos años con nuestros socios financieros, pero sí vamos a operar un poco como lo comenzó a hacer mi padre hace 60 años. Es decir, sin tanta presión de resultados financieros y más enfocados en la calidad. Subir en cantidad de comensales, involucrar aún más a nuestros colaboradores y tenerlos más felices. Trabajar todos más felices.

-¿Y en términos personales?

-Bueno, yo vuelvo a la operación en dos funciones: como CEO de la compañía y al mismo tiempo operador de nuestros restaurantes. Nosotros siempre hemos estado muy orientados hacia nuestros clientes, pero cuando te estás expandiendo como lo hicimos en los últimos años –y teniendo un socio financiero– se hace un poco más difícil, porque uno trabaja bajo presión de metas y costos. Ahora, al volver a ser una compañía familiar, podemos aflojar un poco eso. Abrimos un poco más las llaves de los gastos, sacrificamos un poco de margen, pero tratamos de hacer las cosas mejor.

-Entiendo que algunos de sus hijos ingresarán a trabajar con usted en esta nueva etapa.

-Sí, tengo dos hijos que ahora se incorporan a la compañía. Uno que estaba trabajando en Madrid y otro que se formó en Inglaterra. Ambos van a ingresar –seguramente como camareros o recepcionistas– pero luego irán, poco a poco, haciendo una trayectoria en la compañía. Me pone muy contento que ellos estén dentro porque así aseguramos la continuidad de esta empresa familiar.

El método Rubaiyat

-Tienen nueve restaurantes de carnes en cinco países, ¿cómo se mantiene el estándar de calidad y servicio en todos?

-Eso ya lo respondió Thomas Edison: se necesita un uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de transpiración. O si quieres, uno por ciento de suerte (se ríe). No; la verdad es que es trabajo solamente. Además, Rubaiyat es un modelo replicable, universal, porque es un restaurante de carnes y el ser humano come carne. Y el secreto, además del trabajo, es saber preparar y presentar la carne en los distintos lugares donde trabajamos, pero sin perder la esencia de nuestra compañía, que está en el producto. Nosotros no tenemos salsas, ni frituras, salvo las de las papas souffle. ¡Aquí no hay deep frying! Somos un restaurante de fuego, de horno, de parrilla.

-¿Hacen muchos ajustes en sus cartas dependiendo de cada país?

-Hacemos ajustes, pero también les enseñamos cosas nuevas a nuestros clientes. Por ejemplo, en Madrid, no estaban acostumbrados a comer la picaña, pero la fuimos mostrando y la gente la descubrió. En Brasil, hace 20 años, no se comía asado de tira y nosotros lo introdujimos. Lo mismo con el ojo de bife en Argentina, que fue algo que lanzó a la fama Cabaña Las Lilas (el restaurante de Rubaiyat en Buenos Aires) y ahora está en todo el mundo.

-Pero cuénteme de los ajustes que hacen en cada país.

-Son pequeños. Nosotros tenemos como base ser más bien locales en los entrantes de cada restaurante y ya luego, con las carnes, la cosa es más estandarizada. Por ejemplo, acá en Chile, hay una fuerte tendencia a pedir mariscos y pescado, por eso nosotros nos preocupamos de tener entrantes con esos productos. Y obviamente que sean chilenos. En España, lo mismo, y además allá los debemos ir cambiando a lo largo del año, de acuerdo a las temporadas, que son muy marcadas. En Brasil, en cambio, como el clima es el mismo todo el año, no hacemos mayores cambios. En los postres, también tratamos de introducir productos de cada país. Al final, es una mezcla entre lo que vamos ajustando y lo que sabemos es universal y funciona en todas partes. Ahora bien, hay una línea que seguimos en todas partes y que es clave para nuestro trabajo: la consistencia del producto. De óptima calidad y en el caso de las carnes, manipulado y transformado lo menos posible. Así es la parrilla y por eso es universal.

-¿cómo se definen ustedes, como una parrilla brasileña?

-No somos un restaurante brasileño. Nos suelen catalogar así, pero no. Somos un grill. Y si bien el corazón de nuestro negocio es la carne, también tenemos buen pescado o ensaladas, porque en una mesa de cuatro o seis personas siempre hay uno que pide pescado o que es vegetariano. Eso lo aprendimos muy bien con nuestra experiencia en Figueira (uno de sus restaurantes de San Pablo), que tiene 140 mesas. ¿Cómo llenas un restaurante así de grande ofreciendo sólo carne? Por eso ahí tenemos pastas, pescados y varios tipos de carnes. Y a partir de esa experiencia diversificada, el resto de los Rubaiyat ha ido haciendo lo mismo. Hoy, nuestros restaurantes tienen una oferta de 60% de carne a la parrilla y el resto de la carta tiene otros productos. Y por eso, ahora que volvemos a ser una empresa familiar y como una señal de diversidad, estoy quitando el buey como símbolo de Rubaiyat. Porque, si bien nosotros somos productores de nuestra carne en Brasil y desarrollamos el concepto “de la finca al plato”, hemos ido cambiando algunas cosas.

-En Brasil producen buena parte de la carne que venden, ¿cómo se abastecen en los otros países?

-En cada país tenemos un mix distinto. Acá en Chile usamos carne argentina y brasileña, aunque también un poco de chilena. Y cada vez más, porque ha mejorado mucho. Además, el wagyu que tienen ustedes es de los mejores del mundo. Y por lo general en cada país donde estamos tratamos de comprar algo de carne local, para prestigiar al país. Lo mismo estamos haciendo con los vinos en los países productores. De hecho, vamos a cambiar la carta de vinos acá en Santiago y pondremos más cepas chilenas...

