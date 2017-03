Conoce esta rutina y tendrás un día más productivo

Cómo nos desenvolvemos en el día depende mucho de lo que hacemos cuando nos despertamos en la mañana. Es por eso, que para tener un día productivo y con más energía es necesario seguir una rutina mañanera que nos ayude a sobrellevar las actividades del día de mejor manera.

Es así como lo afirman personalidades tan influyentes como Bill Gates o Mark Zuckerberg, que aseguran que seguir una rigurosa rutina es la clave del éxito.

A continuación algunos hábitos que te pueden cambiar completamente la vida:

Madruga

¡Así es! las personas que son triunfadoras se levantan muy temprano en la mañana, independiente que la hora de ir a trabajar no sea tan temprano, esto te ayudará a invertir tiempo en cuidar de ti.

Michelle Obama hace este ejercicio al darse cuenta que era una persona que merecía invertir tiempo en ella misma. "Si tuviera que levantarme antes para cuidar de mis hijas, me levantaría y lo haría...pero cuando se trata de uno mismo, pensamos: 'No puedo levantarme a las 4:30'. Así que tuve que cambiarlo", dijo la ex primera dama.

Valora lo que tienes

Comenzar el día enojado o pesimista limita el tener un día productivo. Por eso es importante que cada mañana hagamos un tiempo para valorar las cosas que tenemos. Realizar este ejercicio trae grandes beneficios, reduce el estrés, aumenta la productividad y la sensación de bienestar.

Permítete estar en silencio

Actualmente la rutina diaria es muy ajetreada, ruidosa y agotadora. No existe el tiempo para poder disfrutar, largas jornadas laborales, poco tiempo con la familia, son situaciones que nos estresan cada día.

Un excelente ejercicio que puedes hacer apenas te levantas por la mañana es meditar tan solo cinco minutos, permanecer en silencio notarás cómo se reducen el estrés y la ansiedad, cómo mejoran tus hábitos de sueño y cómo aumenta tu capacidad de memorizar y de relacionarte con los demás.

Es momento de darte un tiempo para ti, en silencio.

Come bien

Comenzar el día con un buen desayuno es la cla ve para tener una jornada productiva. De esta manera, lo afirma la ciencia. El desayuno lo es todo: potencia el rendimiento mental y nos ayuda a estar en mejor forma.

Comer bien y abundante te ayudará a mantenerte concentrado y no caer de sueño en un par de horas en el trabajo.