Vida & estilo

Ignacio Medina: “El 50 Best es una operación de imagen, no importa lo que cocines”

Este periodista gastronómico español dedicado actualmente a dar cuenta de lo que pasa con lo culinario en Latinoamérica no elude ningún tema. Y aunque celebra la escena gastronómica chilena (que conoce bastante), no se guarda ninguna crítica frente al siempre polémico ranking del 50 Best.

Por: Álvaro Peralta Sáinz Tras una extensa carrera en medios españoles –haciendo crítica gastronómica, escribiendo guiones para el programa de televisión de Karlos Arguiñano o comentado sobre comida en radios– Ignacio Medina se instaló hace una década en Lima. En esa ciudad, escribe para medios peruanos e internacionales y es director de la Escuela de Mozos de Pachacútec –una institución que les da la oportunidad a jóvenes en riesgo social de encontrar una oportunidad de surgir en el mundo de los restaurantes– y consultor de diversos proyectos, obviamente relacionados con lo culinario, que lo obligan a recorrer distintos puntos de Latinoamérica con cierta frecuencia. Medina acaba de llegar de Panamá y hace no mucho estuvo en Antofagasta por un trabajo que está realizando en esa ciudad. Y, cuenta, pronto volverá a Chile, porque a fines de mes participará nuevamente como invitado en Ñam, que este año se realizará del 23 al 30 de marzo en distintos puntos de Santiago. Con este currículum a cuestas, resulta imposible conversar con Medina solamente sobre un cocinero, un plato o un país; porque con él –y su experiencia– las conversaciones gastronómicas suelen ir siempre de un lado a otro. -Ya que llevas un tiempo viniendo a nuestro país, me interesa saber cómo ves lo que está pasando con la gastronomía chilena. -Yo veo un momento ilusionante. La cocina chilena está creciendo a una velocidad tremenda, quizás al mismo ritmo que está cambiando el país. De hecho, pienso que hay mucha relación entre la situación económica y social de un país y el estado de su cocina. Aunque cuando hablamos de cocina chilena hay que hablar de dos realidades completamente diferentes: una es Santiago y otra es el resto del país. Santiago es una ciudad que vibra con la cocina a un ritmo que no había conocido nunca. Es una ciudad que se ha sacudido de la mayoría de sus complejos y que se mira a sí misma. Hacia el suelo, hacia lo local, hacia lo chileno para reivindicar su cocina y reivindicar una identidad propia. Creo que el movimiento que hay en Santiago ahora mismo es seguramente el más vivo de América del Sur, y en el contexto de América Latina sólo estaría detrás de México. -Más allá de los bemoles de lo que está pasando con la cocina chilena que encuentras en provincia, ¿cuáles son los puntos altos de nuestra cocina actual? -Creo que lo más interesante es ese proceso de pérdida de vergüenza. Antes, el chileno se avergonzaba de su cocina y miraba hacia fuera para encontrar la cocina de calidad. En casa cocinaba chileno, pero si quería celebrar o cuando recibía a alguien en casa, cocinaba francés o italiano. Si quería celebrar con la familia, iba a restaurantes peruanos, y si lo quería hacer en plan fino iba a franceses. Hasta hace unos años, los premios que daba la asociación de críticos (Círculo de Cronistas Gastronómicos) eran prácticamente todos para restaurantes de estilos francés o italiano. Costó mucho que hubiera un cocinero chileno valorado como el primero o el mejor, pero lo importante es este proceso de sacarse la vergüenza de encima. Y el chileno hoy, o al menos una parte de ellos, se siente orgulloso de su cocina. Además, en la cocina chilena existe un factor para mí fundamental, que es la biodiversidad increíble que tiene, sobre todo en su mar, que es un tesoro inmenso. El mar de ustedes es de una riqueza extrema que el chileno tiene absolutamente olvidado, desaprovechado y despreciado. Y quizás ése sea el principal obstáculo para el crecimiento de las cocinas de Chile fuera de Santiago. Hay una especie de decisión extraña por la que el chileno de provincia les quiere dar la espalda a los productos que puede obtener en el mar que tiene a su lado. Por ejemplo, en la zona de Antofagasta, que es lo que más conozco fuera de Santiago, la gente de esa área no consume los pescados locales. Consume el salmón y la merluza que vienen del sur, muchas veces congelados, y desprecian productos locales como su congrio rojo, que es espectacular pero que anda por ahí por el quinto o sexto lugar en consumo en los restaurantes de Antofagasta...