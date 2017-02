Rick Ridgeway: “En 30 años enfrentaremos un colapso a nivel global”

Por: Sergio Paz

Rick Ridgeway es de esos tipos que no pueden estar quietos. Si años atrás fue el primero en escalar grandes paredes en la Antártica, además de cruzar el plateau Chang Tang en el Tíbet, hoy –que ya no es un lirio– va y viene pregonando por el mundo que es prácticamente obligación dejar de creer en todo aquello que creías.

Es tiempo de abandonar las certezas.

Ridgeway se refiere, por ejemplo, a dejar de consumir como consumíamos. Fue por eso que, en la empresa Patagonia, él mismo impulsó el proyecto Worn Wear, a través del cual la marca llama a no comprar más ropa, sino que a arreglar la que se rompe. No menos insólito fue Freedom to Roam, la iniciativa con la que creó entradas libres, a través de propiedades privadas, para escalar, caminar o derechamente perder el tiempo o vagar…

Como sea, uno de sus proyectos más emblemáticos es la Sustainable Apparel Coalition, una agrupación de fabricantes de ropa y de zapatos, que ha comenzado a usar el Índice Higg como una forma de medir –y que el consumidor puede comprobarlo– cuán sustentable es una camisa o un bototo.

Premiado por National Geographic, Rick Ridgeway fue el primer norteamericano en subir al K2 y, hasta hoy, uno de los pocos en cruzar Borneo de costa a costa. Es autor de siete libros, además de activo medioambientalista, colaborador de la Fundación Di Caprio y de la WWF. Si hay algo en lo que cree Ridgeway es que las empresas pueden ser ecoamigables y, al mismo tiempo, muy rentables. Es, de hecho, una de las cosas de las que hablará cuando se junte, con la gente de Icare, en un almuerzo en Santiago el próximo 23 de marzo. Un día antes, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Patagonia participará en un seminario, donde compartirá micrófono con Charly Alberti y Paul Polman, el CEO global de Unilever.

Con Rick, hablamos por Skype. Fue en uno de esos días en que las llamas amenazaban con carbonizar el país entero y, en las redes sociales, mucho se hablaba de incendios intencionales, pero poco y nada del calentamiento global.

-En Estados Unidos –comenta Rick– los incendios están tomando cada año un espacio más grande en los presupuestos del gobierno y lo mismo ocurre en muchos lugares del mundo. El año pasado fui a dar un discurso en Corea del Sur y el tema de los incendios estaba muy presente. Lo mismo pasó cuando fui a Australia, donde el número de incendios no tiene precedentes en la historia. Mientras la tierra se calienta, los incendios forestales crecen.

-Entiendo que, en Patagonia, están sumando empresas que quieran volverse sustentables sin dejar de tener buenos negocios.

-Patagonia ha comprobado que es posible comprometerse con la protección del medioambiente y la justicia social, manteniendo negocios exitosos. Los de Patagonia, al menos, lo son. Y si más compañías siguen nuestro ejemplo, en conjunto podremos desarrollar una economía sustentable.

-El presidente Trump no debe estar muy de acuerdo con lo que dices…

-No creo que el presidente Trump crea lo que dice, o al menos no algunas cosas. Él es bien impredecible, y eso hace sospechar que no tiene ideas firmes con relación a políticas medioambientales. Eso significa que puede ser influenciado y es lo que esperamos hacer, aunque ahora no parezca posible. En todo caso, si Trump continúa negando la existencia del cambio climático o abandonando los compromisos políticos de nuestro país para reducir las emisiones de carbono, las empresas que sí lo creen incrementaremos la resistencia y doblaremos los esfuerzos para mostrarle al mundo que no todos en Estados Unidos están de acuerdo con él. El cambio climático es real, nos afecta a todos y es una amenaza no sólo para nuestros negocios, sino también para la sociedad...

