¿Por qué dormir poco afecta el estado de ánimo?

Es un hecho: dormir pocas horas nos pone de mal humor. No importa si nos quedamos hasta tarde viendo una serie, estudiando, leyendo o en redes sociales, esas horas noctámbulas nos pasan factura al día siguiente. Y si pasa muchas noches de la misma forma, puede terminar presentando una depresión.

Hasta ahora, no se sabía la relación entre dormir poco y el estado de ánimo, pero los científicos del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos descubrieron que toda la culpa la tendría la alteración de un gen, que sería el nexo entre las horas de descanso y la regulación del humor.

Según su investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los científicos comenzaron estudiando a tres miembros de una familia, quienes padecen el síndrome de fase de sueño avanzado (FASP).

Las personas con FASP gente que se despierta de forma natural muy pronto, antes de las cinco de la madrugada, y también se va a dormir temprano. Estos tres familiares también manifestaban trastorno afectivo estacional, por lo cual se deprimían en invierno.

Louis Ptácek y Ying-Hui Fu, investigadores principales del trabajo, observaron que esas tres personas tenían una versión defectuosa del PER3, uno de los genes del ritmo circadiano.

Para comprobarlo, alteraron ese gen en dos ratones y comprobaron que estos cambiaban dicho ritmo e, incluso, tenían algunos comportamientos similares a los que muestran las personas que padecen depresión, como apatía y patrones de sueño anormales.

Los resultados de este trabajo sugieren que este gen podría tener además un rol clave para adaptarse a los cambios estacionales. Por eso, los investigadores confían en que lleve al desarrollo de nuevos tratamientos contra la depresión.

Revise el artículo completo en ABC.