Las aerolíneas más puntuales del mundo

FlightStats, Inc., la empresa de información de vuelos líder en el mundo, ha hecho públicos los premios en los que se reconoce el indudable mérito de la puntualidad (Annual Airline On-Time Performance Service Awards).

Los premios -que llegan a su octava edición- reconocen a las «mejores de las mejores» (the Best of the Best) aerolíneas que demuestran un alto rendimiento y cumplen su promesa de llevar a los pasajeros a sus destinos en la hora anunciada.

Este año, FlightStats ha ampliado sus premios para reconocer la mejor aerolínea mundial y la mejor red de aerolíneas en cada una de las regiones.

Las aerolíneas más puntuales han sido estas:

-Aerolínea internacional: Iberia.

-Aerolínea internacional de red: KLM.

-Mejor alianza internacional: oneworld.

-Aerolínea de Norteamérica: Alaska Airlines.

-Aerolínea de red de Norteamérica: Alaska Airlines.

-Aerolínea europea: Iberia.

-Aerolínea de red en Europa: Iberia.

-Aerolínea de Asia-Pacífico: JAL (Japan Airlines).

-Aerolínea de red de Asia-Pacífico: JAL.

-Aerolínea de Oriente Medio y África: Qatar Airways.

-Aerolínea de red de Oriente Medio y África: Qatar Airways.

-Aerolínea Latinoamericana: Copa Airlines, la aerolínea internacional de Panamá.

-Aerolínea Latinoamericana: Copa Airlines.

-Low-Cost: Iberia Express.