Denis O’Hare: “Trump es un desastre para el mundo”

Por: Vivian Berdicheski

A la pregunta qué sabe sobre Chile, responde: “Estoy seguro de que no es lo mismo que Argentina”. Dueño de un humor cargado de ironía, el actor estadounidense Denis O’Hare relata que gracias a su amigo y actor chileno Carlos Sanz, sus conocimientos acerca de la geografía sudamericana han mejorado considerablemente.

Para muchos, la imagen del actor puede resultar algo difusa, ya que comúnmente este talentoso intérprete es parte de la camada de actores más conocidos como de reparto, excepto en teatro.

Admirador de la obra de Bolaño, ganó el Premio Tony (2003) como Mejor Actor por su interpretación en el musical Take Me Out y viene a Chile a montar Una Ilíada, obra que no sólo protagoniza sino que coescribió junto a Lisa Petersea. Esta premiada pieza se montará en el marco del Festival Santiago a Mil 2017 (se presenta en CA660, del 6 al 8 de enero).

Durante la hora y cuarenta minutos que dura este ejercicio actoral, acompañado de música en vivo, reconstruye el poema épico que narra la ira de Aquiles y los últimos años de la guerra de Troya. Esta Ilíada no es una versión literal de los escritos de Homero, sino una relectura que versa sobre la insalvable atracción humana por la violencia, la destrucción y el caos...

