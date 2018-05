Si eres un asiduo usuario de tu computador, y necesitas guardar y proteger archivos privados, este review de My Passport de Western Digital (WD) podría interesarte, ya que este dispositivo tiene software de copia de seguridad automática de 1 Tb y con una garantía de tres años.

Una de las cosas que llama la atención al sacarlo de su caja es su diseño, ya que el que estuve probando es de un elegante y llamativo color rojo con un diseño innovador y visualmente atractivo.

Características

Velocidad de transferencia 5 GB/segundo

Protección de contraseña y cifrado de hardware

Compatibilidad con Windows 7, 8, Vista, y reqiuere formateo para Mac OS

Ofrece opciones automáticas de respaldo local y en la nube

Capacidad: 1 TB

Interfaz USB 3.0, compatible con USB 2.0

Color: rojo

Garantía: 3 años

Este dispositivo de WD cuenta con una luz led que se enciende o parpadea cuando está en uso, aunque también tiene una opción de no encenderla nunca. My Passport es de plástico resistente, se siente suave al tacto y no tiene botones, solamente la pequeña luz led y el puerto USB.

Pero lo que nos importa es su capacidad y velocidad de transferencia. Lo probé tanto en Windows como en un iMac y en ambos fue bastante rápido para guardar archivos y hasta una imagen de programa de Windows 8.iso, y la velocidad de transferencia de conexión es de hasta 5 GB por segundo en un puerto 3.0

Al conectarlo con el computador, hay un manual de usuario que te explica paso a paso cómo conectarlo y usarlo tanto en MAC como en Windows, algo que se agradece. Este disco duro viene con una aplicación llamada WD Security, que nos permite cifrar los datos del disco con una clave de cifrado AES de 256 bits y con otra llamada WD Drive Utilities, que nos ofrece herramientas para comprobar si hay daños en el disco, pero no es obligación instalarlos.

Otro punto importante es que puedes añadir una contraseña para que solo tú puedas acceder a los archivo guardados, y puedes añadir un mesaje de "Devolver si lo encuentras" al solicitar la contraseña por si alguna vez lo pierdes.

Puedes encontrar My Passport de 1T en tiendas especializadas y principales retail de todo Chile, a un precio de referencia de $59.990.

Muchas gracias a Western Digital por facilitarnos el My Passport para realizar este review.