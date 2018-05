Esta semana, el nombre del abogado Mario Zumelzu Codelia se ha escuchado repetidamente en los medios. Esto, luego de que Jorge Abott asegurara haberse juntado con él y el entonces senador Hernán Larraín (hoy ministro de Justicia) en privado mientras era candidato a fiscal nacional, cargo que ejerce desde el 2015. ¿Pero quién es Zumelzu? Nacido y criado en Quillota, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, es conocido en la plaza por su cercanía a la UDI. Su vínculo con ese partido se remonta a los 90, época en que era asesor del ex parlamentario Beltrán Urenda. Ahí conoció a Evelyn Matthei, a quien asesora legalmente desde entonces. El primer caso –y el más mediático– fue la acusación del ex ministro Francisco Javier Cuadra, quien aseguró que en el Congreso había parlamentarios que consumían droga. Matthei apoyó al ex secretario de Estado y aportó datos. Más tarde, mientras la ex parlamentaria era ministra del Trabajo de Sebastián Piñera, lo fichó como abogado en el caso de falsos exonerados políticos. Después de eso, asumió como vocero del comando de Matthei mientras fue candidata presidencial. Es cercano al ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo y fue defensor de su mujer, Claudia Nogueira, cuando fue acusada de fraude al fisco. Además, patrocinó a la ex diputada Marta Isasi, y a Cecilia Pérez en su pelea contra Yerko Puchento.