La semana pasada el ministro de Economía José Ramón Valente nombró a la bióloga Carolina Torrealba como nueva directora de la Iniciativa Científica Milenio, programa que antes estaba encabezado por la bioquímica y doctora en Ciencias Biológicas, María Virginia Garretón. El "cambio de mando" se hizo efectivo el lunes 7 de mayo.

"Milenio es un programa emblema y pionero en la promoción de ciencia de excelencia asociativa, aun más, ha logrado instalar una cultura colaborativa. Es un honor liderar esta iniciativa y asumir el desafío en un contexto de ambiciosos cambios para la ciencia en Chile", indica Torrealba quien es doctora en Biología Celular, directora de nuevos proyectos de la Fundación Ciencia & Vida, y editora y fundadora de la Editorial Ciencia & Vida.

Valente le ofreció a Garretón continuar en el cargo -al que llegó en marzo de 2015-, sin embargo optó por dar un paso al costado. Fue ella quien recomendó el nombre de Carolina Torrealba. "Yo el año pasado decidí no continuar. Era una decisión personal, no tiene relación con el cambio de gobierno", asegura. Sobre la experiencia en Milenio, agrega: "Fue una montaña rusa porque yo venía de otro mundo, no del público. Fue duro aprender las dinámicas del sector. Pero la iniciativa Milenio es un privilegio, está lleno de posibilidades, era un programa un poco escondido cuando llegué y fue un desafío mostrar lo que ahí se hace. Conozco a la Carolina hace un tiempo, me gusta su visión, su energía, tiene muy buenas redes con el mundo científicos, privado y público lo que le permite dar un salto al programa. Tiene mucho apoyo de la comunidad científica, algo que esencial aquí. Yo creo que además Carolina está muy bien preparada para los desafíos que vienen. Se requiere de alguien con energía y redes para construir el ministerio de Ciencias".

