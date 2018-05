Miles de ciudadanos extranjeros han concurrido hasta los diversos puntos de atención, desde que el lunes comenzó el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y sólo en el primer día participaron más de 13 mil personas.

María Soledad Torres, abogada, ex diplomática y experta en temas de migración y socia directora de la empresa dedicada a la asesoría y apoyo legal a inmigrantes Legal Global, asegura que se han informado muchas cosas que no son reales y que existe mucha confusión entre las personas que participan del proceso. Estos son algunos de los mitos:

¿Es una nueva Ley? Muchos hablan de una nueva ley de inmigración, en atención a que es uno de los temas prioritarios en el programa del actual Gobierno y una promesa de la campaña, y lo cierto, explica la abogada, es que el pasado 9 de abril, lo que se presentó fueron indicaciones a un proyecto de Ley de Migración que había sido ingresada en 2013 durante la anterior Administración del Mandatario tomando de algunas de las iniciativas propuestos el año pasado durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, en ningún caso una nueva legislación.

¿Cómo es el proceso de Regularización? Este 23 de abril comenzó a regir otro de los anuncios presidenciales, que no tiene que ver con una nueva ley y que permitirá una inscripción del los inmigrantes que se encuentran en situación de irregularidad ya sea por ingreso irregular, visa de turismo vencida, efectuar trabajos sin el debido permiso o que se encuentran con visa en trámite o reconsideración en trámite. Durante, el primer mes, hasta el 23 de mayo, se llama principalmente a aquellos que ingresaron al país de forma irregular, esto es, utilizando un punto no habilitado, mientras que después y también en paralelo, seguirán todos aquellos que de alguna o otra manera deben regularizarse. Este proceso se extiende hasta el 22 de julio.

¿Necesito papeles para poder participar de la regularización? Para este nuevo proceso, no es necesario solicitar anteriormente ningún tipo de papel o documento en inmigración. Tras la noticia de la inscripción, muchos extranjeros se agolparon en las oficinas de inmigración, lo que es un error ya que esta primera etapa sólo es para “inscribirse”, tal como su nombre lo indica. “Se trata de formular un catastro y no se necesita, en lo inmediato, ningún documento extra”.

¿Si me inscribo no corro riesgo de expulsión? Muchos de los participantes en el proceso tienen el temor de que, al inscribirse, corran algún riesgo de expulsión inmediata. Se debe recalcar que, en esta etapa, lo que se busca es conocer quienes están en nuestro país, sus datos y forma de ingreso, pero no se tomará ninguna decisión en lo inmediato. Por lo pronto es solo una inscripción.

¿Es un perdonazo? Mientras algunos temen por una expulsión, otros creen que se trata de una amnistía o perdonazo y que, con sólo participar de este proceso de inscripción, su situación en el país será normalizada. Sin embargo, se debe recalcar que en estos meses se está realizando un registro de aquellos que están en el país de forma irregular y posteriormente se analizará su situación en particular.

¿Si tengo antecedentes penales quedo fuera del proceso? Efectivamente, esta inscripción no es para aquellos que presentan antecedentes por algún delito en su país de origen o en Chile. Existen otras posibilidades que son de carácter judicial.

¿Tengo sólo un mes para regularizarme? Si ingreso irregularmente a Chile por un paso no habilitado, sólo podrán hacer la regularización entre el 23 de abril y el 23 de mayo. Para todo el resto de los casos el proceso en total tiene una duración de tres meses.

¿Si entro como turista Chile puedo solicitar a visa de residente? Si, puedo. Puesto que como no es una nueva ley sigue vigente la actual que si lo permite solicitando una visa por vínculo, profesional, jubilado, rentista, inversionista, comerciante, entre otras. Lo que ya no puedo es solicitar una visa por motivos laborales.