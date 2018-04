Después de la tormenta que desató la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, hubo tres refugios para los inversionistas: oro, bonos del tesoro y propiedades comerciales en grandes ciudades. Así ha sido en todas las grandes recesiones de la historia. Considerando ese dato, y tras la promulgación de la Ley Jumpstart Our Business Startups (JOBS ACT) de 2012, que le da acceso al público a inversiones de capital privado, Prodigy Network decidió invertir en Manhattan a través de proyectos inmobiliarios de giro comercial financiados con crowdfunding.

Hoy, son seis los proyectos desarrollados por el grupo: AKA Wall Street, AKA United Nations, The Smyth (en construcción), The Assemblage Nomad, The Assemblage John Street y The Assemblage Park. Estos edificios se pueden dividir en dos tipos de real estate. Por un lado, están los apartamentos de larga estadía administrados por la cadena AKA, y por otro, están los edificios Assemblage que funcionan como espacios de cowork boutique con un elaborado concepto de comunidad, diseño y bienestar.

Su fundador y CEO es el colombiano Rodrigo Niño (48) que se instaló en 2006 en Estados Unidos y exportó el concepto de financiamiento entre pequeños inversionistas que ya se aplicaba en su país. El economista explica la lógica en la que se basa el modelo de negocios de Prodigy: “Cuando hay épocas de incertidumbre, los grandes capitales institucionales se protegen de la volatilidad de los mercados bursátiles a través de lo más tradicional: activos comerciales en las grandes ciudades. Si hay una crisis puede que te paguen menos, puede que el turismo disminuya, pero si tienes índices de apalancamiento razonables, siempre vas a poder cubrir la deuda”.

Por 200 dólares, los usuarios de Assemblage Nomad, el edificio de cowork de Prodigy, pueden asistir a eventos y charlas, por 900 dólares tienen derecho a las áreas comunes y por 1.600 dólares pueden acceder a un escritorio individual.



El foco en Manhattan no es puro capricho. Cada año, más de 60 millones de personas visitan la Gran Manzana y con una ocupación que supera el 90%, su atractivo comercial nunca duerme. Y Niño sabe que, en tiempos en que la volatilidad es una amenaza constante, eso es oro. Sobre esa base se sustenta el modelo de negocios de Prodigy Network, que incluye la compra del inmueble, su remodelación, operación y luego la venta.

La estructura de capital está compuesta en un 40% de deuda con banca privada, un 50% proveniente de inversionistas y el 10% restante que corresponde a Prodigy. El retorno tiene un tiempo estimado de 3 a 5 años y una proyección que va entre el 8% y el 12% en promedio. Para participar del crowdfunding es necesario contar con antecedentes limpios e ingresar con una inversión de mínimo U$S 10 mil.

En Prodigy Network llevan recaudados más de US$ 600 millones para un portafolio de valor estimado en US$ 875 millones, eso entre más de 6.500 inversores provenientes de 40 países. En estos momentos, el 85% de los aportes provienen de América Latina, principalmente de México, Argentina, Colombia y Perú. Chile ha resultado ser un mercado escurridizo principalmente porque el perfil del inversionista chileno es muy conservador, pero desde Prodigy afirman que hay entre un 3 y un 5% de inversores nacionales y que se encuentran en contacto con algunos family offices para ampliar esa inversión.

Comunidad ensamblada

A dos cuadras de Madison Square, en uno de los sectores más apetecidos de Manhattan, se inauguró hace cinco meses Assemblage Nomad, un edificio de 12 pisos con distintos espacios de cowork. En la planta baja se encuentra la amplia área común con muros verdes, cojines en el suelo, lámparas de diseño, obras de arte e instalaciones en cada rincón, como los hongos que trepan por muros y escaleras. Hay también una barra donde se despliega un almuerzo basado en alimentación ayurvédica. Hacia arriba, cada piso consta de escritorios de trabajo, oficinas abiertas, salas de reuniones y piezas destinadas a la meditación, todo decorado por la prestigiosa oficina de arquitectura interior Meyer Davis. Assemblage significa ensamblaje y ese es el concepto que Rodrigo Niño quiso instalar en esta cadena de cowork; un lugar donde los individuos encuentren comunidad y sus ideas conversen con otras. En Nueva York, la fuerza laboral cada vez tiene mayor participación de millennials y emprendedores y en esa lógica unos 500 profesionales circulan cada mes por Assemblage Nomad. Sus edades se concentran mayoritariamente entre los 30 y los 40 años y sus temas de interés abarcan desde bitcoins hasta yoga. Los usuarios pueden suscribir distintos tipos de membresía mensual: por 200 dólares pueden asistir a los distintos eventos y charlas que tienen lugar cada semana; pagando 900 dólares tienen acceso a las áreas comunes; por 1.600 dólares se adquiere el derecho a un escritorio individual y por 6.500 dólares a una oficina cerrada con cuatro estaciones de trabajo.

Cada año, más de 60 millones de personas visitan la Gran Manzana y con una ocupación que supera el 90%. Su atractivo comercial nunca duerme.



Los miembros de Assemblage tienen además acceso a una intranet que funciona como red social para que se puedan contactar entre ellos y así generen redes según áreas de interés común, una especie de LinkedIn interno. Lo que viene ahora es la creación de una incubadora de proyectos que abordará ocho industrias específicas que tengan retorno económico en función de su impacto positivo y que usarán blockchain como sistema operativo para generar escala global y capital descentralizado.

En los próximos 18 meses también se contempla la expansión de Assemblage a otras ciudades de Estados Unidos como Chicago y San Francisco y también a capitales sudamericanas como Buenos Aires y Bogotá. El plan es buscar grupos locales que cuenten con capacidad financiera para transformarse en inversionistas, y luego encontrar un inmueble que sirva para diseñar proyectos de cowork que mantengan el alto estándar y el espíritu original.

______________________________________

La segunda vida de Niño

En 2011, a Rodrigo Niño le diagnosticaron un avanzado cáncer, un melanoma que ya había hecho metástasis en el sistema linfático. Ante la posibilidad real de morir, Rodrigo entró en pánico y tuvo que enfrentar la inmensa ansiedad de “despertar cada día a su pesadilla”. Fueron 60 días de incertidumbre y extravío hasta que, viendo televisión, se encontró con un programa de National Geographic Explorer donde mostraban un centro chamánico en medio de la selva peruana y contaban de un tratamiento de ayahuasca para tratar la depresión y el miedo a la muerte, entre varios otros males. Niño no dudó en comprar pasajes a Iquitos e internarse en el Amazonas para vivir una experiencia mística que, según él, le cambió y salvó la vida. Con la guía de un chamán y las propiedades sensitivas del ayahuasca, el economista se reencontró con nociones que habitaban en lo más profundo de su ser. Además de perderle el miedo a la muerte, cuenta que entendió que era urgente crear un nuevo paradigma que saliera de la lógica de capitalismo versus comunismo y validara el beneficio individual, pero siempre en función del beneficio colectivo. A partir de ese precepto nació Prodigy y luego Assemblage, proyectos que generan retorno sobre el capital, pero en función de su impacto positivo. Una manera de sobrevivir a lo que él denomina “epidemia de ansiedad”, en analogía a su propio cáncer del cual también se curó.