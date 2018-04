Por: María José López

Foto: Verónica Ortíz

"Nací a los siete meses de embarazo por un golpe que mi papá le dio a mi mamá con un palo en la guata. Uno siente desde el vientre todo lo que pasó antes de nacer. También fui… me da un poco de vergüenza contar esto… también fui violada por mi padrastro, por diferentes hombres. Entonces, son cosas que me marcaron mucho. Y, nunca, muchas veces… nunca entendí mi personalidad, ni mi forma de ser. Por qué mi agresividad o por qué mi falta de autoestima. Siempre me catalogué como tonta porque… no entendía. Entonces, ese día escuché la historia, me quedé callada… no dije nada. Y sí, entendí muchas cosas. Y me di cuenta de que yo estaba repitiendo lo mismo con mi hija, mi hija mayor. Muchas veces me desquité con ella, por todo”.

(Testimonio de Natalia (24), durante uno de los talleres de Conversemos Mamá).

…

El psiquiatra Rodrigo Aguirre les dijo a Camus y Rosenblatt: hay que empezar muy temprano en la protección del niño, antes de que éste llegue al Sename. “A los cuatro años, la brecha ya es enorme”. En total, han pasado por los talleres cerca de 100 mujeres (70 gestantes y 30 con hijos), todas de las comunas de Huechuraba, Santiago y Recoleta. “Nuestros programas sociales están atrasados en incorporar la neurociencia. Hay que cuidar el cerebro de los niños. Así como en los 60 el tema era la desnutrición y alimentación, hoy el desafío es la neuroprotección”, explica rodrigo Aguirre.

