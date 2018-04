Por María José López

En febrero, Javier Urrutia (46) viajó a Madrid. Concretamente, a las instalaciones del canal Antena 3 para conversar con su plana ejecutiva. El director ejecutivo de Canal 13 quería conocer de cerca qué había hecho ahí el grupo español de comunicaciones Secuoya, el mismo que por estos días prepara su aterrizaje definitivo en Chile. Urrutia eligió a esta empresa –liderada por Raúl Berdonés– para externalizar algunas áreas de la señal y así hacer el canal más viable y liviano.

El abogado, ex director ejecutivo de La Red, explica que cuando asumió el mando del canal de Andrónico Luksic, a fines de julio de 2017, se perdían cerca de 1.700 millones de pesos al mes. Se autoimpuso entonces crear un mecanismo que, de una vez por todas, acabara con los números rojos. Y a su vez, se propuso investigar cada peso que se gastaba mal. E informarlo. Así, en su última FECU –la que se dio a conocer recién esta semana–, la estación revela pérdidas históricas que superan los 26 mil millones de pesos. “Tenemos pérdidas, salvo una excepción, en todos los canales de la televisión chilena. Pero las de Canal 13 son brutales. Es probablemente nuestra peor FECU”, confiesa Urrutia a las 8 de la mañana de un martes desde su oficina en el cuarto piso de Inés Matte Urrejola.

-¿De la historia?

-Sí, pero es también la más sincera y la más brutalmente cruda, porque tomamos la decisión de enfrentar la realidad y la primera medida es darnos cuenta cuán complicados estamos, de qué porte es el problema.

-¿Faltó sinceridad en los ejecutivos anteriores? En 2016 las pérdidas bordean los seis mil millones de pesos, bastante menos que ahora.

-No, yo no estoy calificando a los anteriores, estoy diciendo que nos tomamos el trabajo y el tiempo para hacer una revisión, activo por activo del canal. La FECU da cuenta de un ejercicio operacional, pero también de una realidad más global y más permanente. En ese sentido, te digo que es la más cruda y sincera.

-¿Se incorporaron aspectos que antes no se habían considerado?

-Sí. Desde programas que estaban en nuestra contabilidad como activos, pero que en realidad no lo eran porque no se van a emitir nunca. Y es mejor ponerse una vez colorado y decir “sabes qué, compramos esto en una oportunidad y ahora no vale nada”.

-¿Por ejemplo?

-Hicimos inversión en algunos derechos deportivos, por ejemplo, la compra del Mundial de Fútbol. Pero resulta que en el camino la selección chilena quedó fuera, entonces tú sabes que no vas a ser capaz de recaudar lo que compraste. El punto es que vamos a emitir el mundial y vamos a perder plata. Luego, hay un montón de material envasado que en alguna oportunidad se compró: películas, series, que siguen estando guardadas en alguna parte, pero que no van a ver nunca la luz. Eso es pérdida.

El cambio de paradigma

Las conversaciones con Secuoya empezaron a fines de 2017. “No es con el único proveedor de servicios con el que hemos conversado. Nos hemos formado la convicción de que hay que hacer un cambio en el paradigma a la hora de producir nuestros contenidos y enfrentar el desafío de hacer televisión hoy. Los españoles nos vinieron a proponer hace un tiempo su experiencia, eso nos motivó a viajar a España a ver lo que ellos han hecho con

Antena 3 y con otros canales. Y conversar con algunos de sus otros clientes en Latinoamérica, Colombia, México y Perú.

-¿Qué les comentaron?

-Antena 3 vivió una gran crisis a mediados del 2000 y llegaron a la decisión de decir: “O nos concentramos en el core del negocio y externalizamos el resto, o esta compañía no es viable”. Una vez que se reestructuraron, su historia ha sido solo éxito. Entonces dijimos “ok, vale la pena conversar y que nos ayuden a enfrentar nuestra realidad, que es muy, muy difícil”. Todos los años tenemos un 10% menos de inversión. Pero la televisión sigue siendo el medio más visto.

-¿Es de los que cree que la televisión abierta tiene futuro?

-Cambiando el paradigma, el modelo, haciéndolo más liviano, los canales tienen muy buen futuro. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en el foco de nuestro negocio: fabricar audiencias para venderlas.

-¿Qué van a externalizar?

-Nosotros tenemos la convicción de que nada que esté vinculado a los contenidos de franjeados lo vamos a externalizar. En esta etapa queremos seguir produciendo nuestro matinal, nuestras noticias, nuestros estelares, pero ya tomamos una decisión de que nuestras teleseries probablemente se externalicen. Los canales vienen tercerizando cosas hace años.

-¿Está definido qué le van a encargar a Secuoya?

-En una primera etapa estarán a cargo de peluquería, maquillaje y escenografía, pero dejamos el marco abierto para avanzar en otras áreas. Yo lo único que trato de transmitirle a esa gente, es que es probable que no se queden sin trabajo. Lo más seguro es que cambie su empleador.

-¿Cuándo debiera estar funcionando esta alianza?

-El primer día del segundo semestre tiene que estar andando.

-Van cerca de 120 despidos desde que llegó al canal…

-No llevo la cuenta. Y necesariamente el canal si quiere ser flexible, va a haber despidos adicionales. Claramente sí. No puede ser de otra manera.

-¿Cuántos y en qué área?

-No puedo decir. Tengo que ser sincero, no puedo estar preocupado del puesto de trabajo de cada uno. Me duele, me revuelve la guata y despedir gente es de las cosas que me quitan el sueño. Y estoy consciente de que Canal 13 ha tenido la mejor gente de la industria.

-Por ejemplo el despido Sergio Nakasone y todo su equipo de telerrealidad. Ahora fue fichado por Turner.

-Cada vez que tengo que dejar partir a alguien, estoy dejando a un súper talento porque aquí están los mejores. Pero si no está en la definición de lo que vamos a hacer en los próximos 12 o 18 meses, es un lujo que no me puedo dar. Por ejemplo, nosotros tenemos un móvil de última generación estacionado. Cuesta un montón de plata y requiere de seis operadores por turno. Y ese móvil salió 12 veces el año pasado. Entonces, cuando uno está en estas crisis, ¿no hace más sentido vender el móvil? Yo entiendo cuando la gente del sindicato me dice: “No es culpa de los trabajadores”. Me tengo que preocupar de tener los fondos para pagar todos los meses sueldos a todo el mundo. Y si no hago algo al respecto, voy a tener que ir donde el accionista, como ocurría en el pasado. Históricamente, la universidad y Luksic venían girando cheques.

En el peak

-¿Qué tanto más liviano va a ser el canal con esto?

-Se tomó la decisión, no sé cuándo, no sé quién, de tener un Canal 13 estructurado para el peak de utilización de los recursos. Esta señal estaba armada para estar transmitiendo el mundial todos los días, junto con un terremoto, y todos los días estar en vivo muchas horas.

Pero esa no es la realidad. Nosotros queremos tener ahora un canal para la normalidad. Y en los peaks nos reforzamos, contratamos ayuda y servicios.

-¿Cuánto se puede ahorrar?

-Recibimos este canal perdiendo 1.700 millones de pesos mensuales. Nosotros vamos a terminar este año con un canal prácticamente equilibrado operacionalmente. Cuando pierdes 1.700 millones al mes, ¡estás muy enfermo! Este proceso de ajuste empezó en septiembre de 2017. Y se están cumpliendo todas las etapas para llegar a diciembre con cifras muy cercanas a cero. Eso que es lo mínimo de una empresa, este canal no lo

vive hace años.

-¿Quién es el responsable?

-Es lo que nos tocó y no estamos en el negocio de las culpas, sino en el de las responsabilidades. Hagámonos responsable del problema y démoslo vuelta.

-En julio se cumple un año de su llegada. ¿Esto es lo más grande de su gestión?

-Todo es importante. No se trata de tener una estructura de costos que te permita vivir, si no estás trabajando tus iniciativas comerciales, porque el negocio es fabricar audiencias para venderlas. Si las fabricas bien y no tienes el músculo para venderlas, no sirve. Esto también tiene que ver con presentarse al Festival de Viña y ganárselo. Se trata con tener apuestas televisivas que conecten con la audiencia.

-Quienes lo conocen dicen que usted busca crear programas de bajos costos que den que hablar.

-La relevancia de Canal 13 tiene que ver con el sello que les imprime a los contenidos, por ejemplo en información y prensa, que sea muy propio de nosotros. Y en programación, buscamos algo más allá del rating, porque puede ser alto, pero desinflarse rápido. Cuando tuvimos la decisión de programar Una mujer fantástica, no solo mostramos una película chilena que se iba a ganar un Oscar, mostramos un contenido que no se esperaba ver en Canal 13. Son hechos que te dan relevancia, te conectan con el país. Sería estupendo marcar todos los días 25 puntos, pero no estamos trabajando para eso. Hay un canal que le está midiendo el pulso a la gente muy bien. En esta suerte de reinado que le ha tocado a Mega, nosotros nos hemos instalado como el número dos. Pero cuando pasan cosas relevantes, como las elecciones, cambio de mando, que importan más allá de la teleserie del día, la gente nos viene a buscar. La pelea con el líder es combo a combo y eso nos revela que cuando quieren información dura con análisis, Canal 13 es la opción.

-Con la salida de la Universidad Católica, ¿cambió el canal?

-Cambió, pero no en contradicción con lo que era, sino que ha ampliado sus horizontes. La apuesta ahora es cómo modernizamos la relevancia del canal. Hacemos muy bien la información, los programas prime; cuando la gente piensa en el estelar de Chile, piensa en Vértigo, todos los principales animadores de la televisión chilena los tenemos nosotros. No lo digo yo, lo dicen las marcas que vienen a contratar a nuestros rostros. Algo hay en Canal 13. Y no puede ser que teniendo todos estos atributos, al mismo tiempo, solo perdamos dinero, y ¡a manos llenas! Algo no cierra.

-¿Fue una oportunidad para el 13 la venta de la propiedad de la UC?

-La UC no era un problema en sí misma. Un directorio de 7 sí, y efectivamente da más libertad tener un único controlador.

¿Quién manda a quién?

-Hubo un aumento de capital de 30 millones de dólares a fin del 2017. ¿En qué se ha gastado?

-Una buena parte de eso en la operación. Nos queda algún dinero, pero en este minuto no lo necesitamos. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer en dos meses más, vamos a estar necesitando de nuevo. Tengo súper clara la convicción del accionista de seguir apoyando este canal para proyectos, para apuestas televisivas, y en eso me sentiría cómodo de ir a pedir ayuda. No me siento cómodo que me gire un cheque para pagar los sueldos. Significa que no estoy haciendo mi trabajo.

-¿Se ven todas las semanas?

-No, con mucha más distancia. Cada vez que necesita hablar conmigo, me llama o me escribe. Y cada vez que yo lo necesito, lo mismo. Pero el señor Luksic no es parte de la gestión del canal, no es parte del directorio. Por ejemplo, lo del Festival de Viña se lo comenté porque justo estaba hablando con él, y me preguntó “en qué estás”. Pero no es que le estuviera pidiendo permiso. Su consejo fue: fíjense de hacerlo bien.

-¿Cuánto controla? ¿Está encima de la parrilla y números?

-No. No se mete para nada en el día a día. Sería una deslealtad decir algo así. Todos los errores son de nosotros. Y los aciertos, también. El controlador final está muy lejos de la operación del canal.

-¿Cómo es la estructura jerárquica? Está Jorge Salvatierra como presidente, usted como director ejecutivo y Maximiliano Luksic como subdirector ejecutivo.

-La estructura es muy clara, hay una cabeza, que es la dirección ejecutiva, que soy yo, pero a lo mejor en dos días más rueda mi cabeza y viene otro, no sé. Hay un comité ejecutivo y un directorio con su presidente. El día a día del canal es mi responsabilidad y del equipo que lo lidera. Todos los desaciertos y errores son míos y si tenemos éxito, será de todos los trabajadores. Esa es la verdad.

-¿Cómo es su relación con Max Luksic?

-Max es un ejecutivo importante en esta compañía, de primera línea. Es uno de los que forma parte del comité ejecutivo. Tiene roles y funciones en particular y probablemente algunos de ellos cambien en el futuro, porque estamos en un proceso de reestructuración y puede que se le entreguen obligaciones nuevas y mayores. Max es un ejecutivo importante con quien tengo una estupenda relación, al igual que todos los otros del comité ejecutivo.

-La especulación es que, como hijo del dueño, también es él quien manda…

-Entiendo que para muchos sea relevante que Max sea hijo de quien es y que tenga el apellido que tiene, pero mi relación con Max es de jefe/reporte. Estoy contento con él, pero no es un par. Es un ejecutivo más.

-Se especula que a futuro podría estar a la cabeza del canal.

-Avísame porque me voy a quedar sin pega (ríe). No me sorprendería. Si hago bien mi trabajo, cualquiera de los que está sentado en esa mesa del comité ejecutivo, el día de mañana podría sentarse en esta oficina. Y Max es uno de ellos.

-Jorge Salvatierra dijo que a fines de año estarán en condiciones de conversar con un actor global para que entren a la propiedad.

-No es algo que hayamos conversado nunca. Tengo la impresión de que el controlador está en este negocio para quedarse, le interesa, y nunca nadie ha hablado de la necesidad de salir a buscar un socio. Se habló en el minuto en que la universidad estaba vendiendo, pero como eso no prosperó y fue el controlador actual quien compró esa participación, eso se cerró. Ahora, estas son industrias dinámicas y yo no te puedo decir que si el día de mañana llega alguien… pero no es algo que estemos trabajando, no hay un mandato. No.

-Él dijo “una vez que tengamos todo un poco más alineado con lo que queremos, es posible que iniciemos conversaciones con alguien”.

-A lo mejor él sabe algo que yo no sé. Se me ocurre que le preguntaron si estaban buscando un socio y él dijo que no, y que la verdad es hasta que no tengamos el canal en una posición nivelada y viable no tiene sentido buscar un socio y que una vez que eso esté OK, a lo mejor podría ser, pero no es que estén en eso hoy.

Estilo

-¿Le molestan las críticas y especulaciones?… Se ha escrito harto de usted, y algunas cosas no muy positivas. Se ha dicho que es frívolo, ambicioso, entre otras…

-No me molestan las críticas. Lo que me molesta es la deshonestidad intelectual porque hace súper difícil la conversación. Yo no tengo problema en discutir y que me demuestren que estoy equivocado. Pero me molesta la gente que se queda sin un argumento y termina atacándome por cómo me peino. Cuando leo algo que es un ataque, me da pena, me da rabia, pero me dura exactamente siete minutos y después tengo cosas que hacer. Me da lata tener que explicárselo a mi mamá, a mi señora y mis hijas (es padre de tres hijos). Y sí, soy un tipo más bien pragmático, frío, analítico. Y si tuviera que contar toda la gente que me ha tocado despedir durante mi vida, es un montón. Que probablemente tiene la peor opinión de mí.

-¿Quién va a animar el festival?

-Estamos viendo quién de cada canal. Porque esta es una alianza 50% y 50%.

-¿Tiene buena relación con los rostros?

-Sí. Me junto con ellos, nos tomamos un café cada cierto tiempo. Yo bajo a hablar con los equipos, los tengo en el chat, les escribo cuando están al aire y les digo “ojo con esto”.

-¿Se mete mucho? Algunos dicen que incluso opina de la música de los programas…

-Me meto en todo lo que siento que me tengo que meter y mi responsabilidad es que un producto salga bien. Me pasó que para el primer capítulo de Diana, la música estaba muy fuerte y no dejaba escuchar la conversación. Desde mi casa llamé al responsable del programa para decírselo. Yo no sé si alguien lee eso como “este es un neurótico que se mete en todo”. Pero es mi pega. Había una niña que estaba contando que había sido abusada. Era un testimonio súper fuerte y que hubiera una música punchi punchi de fondo me parecía un despropósito.

-Y si no hacen caso, ¿corren riesgo de despido?

-No. ¿Sabes qué? No soy una persona que ande amenazando a la gente con despedirla, ni echando el cargo encima. Esta es una compañía donde tiene que haber un accountability y uno tiene que hacerse responsable de las cosas que hace. Es como cuando uno es chico,y si te han dicho una, dos, tres, diez veces que apagues la luz cuando salgas de la pieza, y la sigues dejando prendida, llega un minuto que te dicen “la próxima vez, te quedas sin paseo".