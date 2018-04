Santiago se encuentra entre las ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro, y sólo es precedido por Río de Janeiro.

Así lo reveló un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella de argentina y la empresa Navent con datos de marzo, el que arrojó que el mayor precio lo pesenta la ciudad brasileña con US$ 3.663 por metro cuadrado (m2), seguido de la capital chilena con un valor de US$ 3.303 y en tercer lugar está Buenos Aires con US$ 3.059.

Con este resultado, Santiago se encuentra muy por encima del promedio de la región que es de US$ 2.233 el metro cuadrado.

Más atrás pero también sobre el promedio, se encuentran las ciudades de Montevideo (US$ 3.000), San Pablo (US$ 2.523) y Ciudad de México (US$ 2.519). Mientras que Lima se ubica en US$ 2.000 el m2.

Y bajo la capital peruana está la Ciudad de Panamá (US$ 1.916), Rosario (US$ 1.779), Córdoba (US$ 1.746), Monterrey (US$ 1.519), Bogotá (US$ 1.464), Guadalajara (US$ 1.409), Quito (US$ 1.363).

Y ya muchísimo más atrás se encuentra Caracas con un precio del metro cuadrado de tan sólo US$ 518. Cabe señalar que esta ciudad no fue considerada en el precio promedio debido a su volatilidad en la serie.