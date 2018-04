Por: María José López

En el mercado financiero, la palabra “Kowa” es sinónimo de misterio. Hay quienes derechamente piensan que la empresa japonesa no existe. Que es una compañía fantasma, o más bien un “palo blanco” que le permite a Julio Ponce Lerou (69) mantener el control de SQM, el que estuvo a punto de arrebatarle la canadiense PCS (Potash Corporation of Saskatchewan Inc.) en 2006.

Pero los datos confirman su existencia: es una firma familiar que tiene ventas por 434.344 millones de yenes al año (unos 3.500 millones de dólares), 6.157 empleados, 84 subsidiarias en el mundo, 15 compañías asociadas y un CEO llamando Yoshihiro Mira (59). Él es nieto de Tsunejiro Miwa, sucesor del fundador del grupo, Kanesaburo Hattori, quien en 1894 instaló en Nagaoya una firma dedicada exclusivamente a la distribución de telas de algodón. Hoy, el conglomerado tiene cinco líneas de negocio –industrial y química; salud y medicina; medioambiente y ahorro de energía; servicios; comunidad y estilo de vida– y entre sus productos destacan fármacos y equipos para tratamientos médicos, iluminación LED, telescopios, maquinaria industrial y productos textiles. Además, operan como bróker.

Según cuentan en la empresa, su relación con Chile es de larga data: en 1940 aterrizaron en Santiago, en pleno centro de la capital. Pero eso duró poco: en 1942, y a causa de la intensificación de la Guerra Mundial en el Pacífico, esa oficina cerró sus puertas.

Hasta que en 1987, con Julio Ponce a la cabeza de SQM, las relaciones se reactivaron. Kowa se convirtió en accionista minoritario de la empresa –tiene el 2,3% de la propiedad– y en 1996, la japonesa empezó a operar como su trader: la salitrera le vende hasta hoy litio a esa firma, la cual es la responsable de las transacciones en ese país. Es esa oficina –que posee casi el 99% de la exclusividad en la venta a Japón– la que hoy tiene los ojos de la Corfo puestos encima. Según ha dicho el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Eduardo Bitran, la minera no metálica le vende a Kowa a precios menores que el de mercado (ver recuadro) en desmedro de los accionistas minoritarios y de Corfo. El perjuicio, según ellos, alcanzaría los 50 millones de dólares.

En SQM desmienten a la empresa pública. Aseguran que es una sociedad con más de 120 años de existencia y que ha realizado negocios con ellos desde hace 22 años. Sus datos indican que las exportaciones de carbonato de litio de SQM a Japón en los últimos años –de 2007 al 2014– se han realizado a precios promedios en un 4% superior respecto a las otras exportaciones de Chile y un 27% respecto a las exportaciones de Argentina a Japón.

“Kowa se convirtió en accionista minoritario de la empresa –tiene el 2,3% de la propiedad– y en 1996 empezó a operar como trader de SQM: la salitrera le vende hasta hoy litio a esa firma, la cual es la responsable de las transacciones en ese país”.

Hoy, el asunto está en manos de la CMF y de un árbitro de la Cámara Nacional de Comercio. En todo caso, no es la primera vez que la fiscalizadora inspecciona a la japonesa. El 2006, y a raíz de una petición de accionistas de SQM que se oponían al pacto firmado entre la asiática y Pampa Calichera, la entidad investigó si ellas eran empresas relacionadas entre sí. La fiscalizadora determinó que no era posible colegir aquello. Sin embargo, indicó que desde entonces ambas pasaban a ser relacionadas a SQM.

Al cierre de esta edición, la investigación sobre Kowa y SQM estaba ingresando a la SEC en EE.UU.

El rol de Gustavo Ponce Lerou

“Lo siento mucho, pero estoy dedicado totalmente al yoga”, responde Gustavo Ponce (68) al ser consultado por revista Capital sobre su vínculo con la empresa Kowa. El segundo mayor de los Ponce Lerou es conocido por ser uno de los pioneros del yoga en Chile: en 1996 introdujo al país Iyengar, Ashtanga Vinyasa y Viniyoga, disciplinas que estudió en India directamente con sus creadores. Más tarde fundó los centros Yogashala y Canal Om Wellness by the Sea, en Los Vilos, donde él mismo es el instructor que imparte las clases.

Su lazo con Oriente es de larga data: vivió 32 años fuera de Chile, 20 de ellos en Japón y el resto entre Estados Unidos, Europa y la India. Gracias a esos viajes, hoy maneja cinco idiomas.

Su periplo en Japón comenzó a fines de los 70, época en que aterrizó en Tokio: primero fue un conocido humorista televisivo, luego asumió como agregado comercial de Chile en ese país, y, más tarde, en mayo de 1987, fue designado embajador. Entonces Ponce hizo de nexo entre empresas chilenas y japonesas. “Dada su posición, ayudó a muchas compañías chilenas, entre ellas SQM, CAP, Sigdo Koppers, y varios de los fruteros importantes del país a tener contacto con firmas japonesas”, indica un conocido del ex diplomático.

Fue por esos mismos años, que tras un primer intento fallido, Kowa se instaló definitivamente en Chile, siendo ésta la primera y única filial que habilitaron en Sudamérica. Fue bautizada como Kochi (Kowa Chile), la que es controlada, además de Kowa, por la sociedad Inversiones La Esperanza y, según datos de Dicom, entre sus socios está Roberto Guzmán Lyon, “cerebro” de las cascadas y uno de los más estrechos colaboradores de Julio Ponce. De Kowa dicen que es un abogado de la empresa.

Cuando Gustavo Ponce dejó la embajada de Chile en Japón, en 1992, ya con Patricio Aylwin como presidente de Chile, la relación de Julio Ponce con el entonces CEO de Kowa, Takayasu Miwa, padre del actual controlador –murió en 2013–, se estrechó. Pocos años después, Kowa decidió invertir en la minera y se convirtió en uno de sus accionistas.

En 1996, SQM decidió vender en Japón el litio que producían en Chile. Instalaron una oficina en Tokio, SQM Japan Co. Ltd., que a la fecha es manejada por tres japonesas y vigilada por Eugenio Ponce Lerou, vicepresidente comercial de SQM, desde Chile. Su gerente general es Mayo Shibazaki, quien, según cuentan cercanos a la empresa chilena, es una “pieza” histórica en el grupo: fue asistente de Gustavo Ponce en sus años de embajador.

Cuando ya estuvieron ubicados en Asia, la administración de SQM decidió buscar a un trader que asumiera la comercialización de sus productos. “Éramos un newcomer en el negocio y necesitábamos un bróker que nos hiciera el vínculo comercial con empresas japonesas, que asumiera el trabajo administrativo y logístico allá. Ya trabajábamos con Mitsubishi en la comercialización de fertilizantes”, indica un cercano a SQM. Así fue como, para transar el litio y el yodo, firmaron un acuerdo con Kowa, trabajo por el cual la japonesa cobra una comisión menor al 2%, que significa una ganancia por 1 millón y medio de dólares anuales, aproximadamente. “Nos contactaron con los más grandes productores de cátodos de baterías. En los últimos 10 años nos hemos convertido en líderes de venta de litio para baterías en Japón”, cuenta una persona que trabaja en la minera.

Éste es otro de los asuntos que desconcierta a Corfo y que solicitaron a la CMF que investigue. No entienden para qué SQM necesita un bróker, si ellos tienen una agencia manejada por japoneses allá. “¿Para qué está SQM en Japón entonces si todo lo hacen a través de Kowa?”, indica una persona cercana a Corfo. Varios piensan que es el precio –o premio– que paga Ponce tras el acuerdo que firmaron en 2006. De SQM, por su parte, aseguran que sin trader es imposible operar allá.

Socio clave

“Para Kowa, la inversión que hemos hecho en SQM es el negocio más importante que tenemos con Chile”, indica Yoshihito Hata, gerente general de Kochi, desde su oficina en el piso 12 de una torre en Apoquindo con Enrique Foster. Por lo mismo, explica, no dudaron en apoyar a Ponce en los años de disputa con PCS, entre 2006 y 2007, que implicaron OPA y contra OPA de lado y lado. Quienes conocen el episodio cuentan que en esa época, Ponce estaba desesperado. Que cuando los canadienses alcanzaron el 32% de la compañía, luego de comprar el 8,4% que Israel Chemicals (ICL) tenía en SQM, poniendo en jaque el control que hasta entonces estaba en manos del chileno, buscó todas las instancias posibles para no perder.

Hasta el 31 de diciembre del 2012 SQM consideró a Kowa como una empresa no relacionada, cuando la misma SVS había determinado que sí lo era. Fuentes que están al tanto del proceso explican que el contrato sí permite vender a vinculadas, pero primero hay que informar a Corfo, pues el precio de transacción varía.

Con la ayuda de sus abogados, entre ellos, Pablo Guerrero, de Barros&Errázuriz, se dio cuenta de que la única salida que tenía era asociarse con otro accionista para así sumar un porcentaje mayoritario. Así, tocó la puerta del CEO de Kowa. Una persona que conoce este trato, cuenta que la oferta que Ponce puso sobre la mesa consistió en un pacto que mantuviera a Ponce a la cabeza, por un lado, y por el otro, que permitiera a los japoneses tener injerencia en el nombramiento de directores de la empresa. Ponce, además, los mantendría como traders.

Para Kowa, todo esto es un asunto de lealtad. “Nosotros aceptamos este acuerdo porque la administración de SQM y el liderazgo de Ponce nos dan la confianza que nuestra inversión en SQM crecerá, y, por su parte, no tenemos experiencia con PCS”, indica Yoshihito Hata. Así, el 21 de diciembre de 2006 se firmó el conocido –y últimamente cuestionado– acuerdo de actuación conjunta entre Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. que le permite hasta hoy a Ponce tener el control de SQM, al sumar el 2,3% de participación que mantienen los asiáticos. Quienes vivieron el proceso, recuerdan que Julio Ponce viajó a Japón a agradecer personalmente el apoyo.

El beneficio para SQM es evidente. Pero ¿qué gana Kowa con todo esto? “Mantener el contacto con un socio ya conocido, además de asociarse al controlador del grupo. Por el tamaño del negocio de SQM, eso es muy atractivo para ellos”, indica una persona que conoce la empresa.

Otros, por su parte, insisten en que la verdadera ganancia está en los precios de venta del litio.

Las dudas de Corfo

Corfo también tiene fija su mirada en la relación que tendría Eugenio Ponce con Kowa. Según el mismo Eduardo Bitran ha declarado públicamente, le parece extraño que haya sido el hermano de Julio Ponce el representante de Kowa en la junta ordinaria de accionistas de SQM en el Hotel Radisson, el pasado 24 de abril, día en que se renovó el directorio de la empresa. “Más allá del pacto de accionistas con los japonesas, ¿hay algo más? ¿Existe una relación comercial que no se conozca entre Kowa y los Ponce? No hay nada claro”, indica una persona cercana a la estatal.

Desde Kowa aclaran que ellos suelen ir a las juntas, y que si bien ese día llegó al Radisson el gerente general de Kochi, Yoshihito Hata, decidieron confiar el poder del conglomerado a Eugenio Ponce, uno de los chilenos que más conocen. Esto, pues aquélla se trataba de una reunión importante: había cambio de directorio, era la última sesión con Julio Ponce a la cabeza y Hata, por su parte, llevaba poco más de un año en Chile sin un gran manejo del idioma español.

Quienes conocen a Eugenio Ponce cuentan que su rol es mantener contacto con todas las oficinas comerciales de SQM en el mundo y en el país y que es uno de los responsables del éxito de la compañía. Afirman que es cercano a su hermano Julio, pero que, pese a ello, es de los que reconoce que las cosas dentro de la empresa deben cambiar.

La “observación” de Kowa

Si bien no son amigos, la relación entre el CEO de Kowa y los Ponce es fluida: se ven cada 12 meses, generalmente en Tokio, aunque el japonés suele visitar Chile cada cinco años para visitar las instalaciones de la empresa y reunirse con los Ponce.

En Kochi hoy trabajan 9 empleados. Según cuentan los asiáticos, la oficina en Chile opera como trader entre Kowa y otras firmas, entre ellas Vinicas y Henkel. Sus ventas anuales alcanzan los 5 millones de dólares.

El gerente general, Yoshihito Hata, explica, a través de un esforzado inglés desde la sala de reuniones de su oficina, que por estos días mantienen conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud para comenzar a vender, a partir del otro invierno, sus productos en hospitales y/o farmacias nacionales. “Estamos viendo las regulaciones que existen para saber qué podemos hacer aquí”, indica. Y agrega: “El negocio en Chile aún es pequeño, está en vías de desarrollo y nuestra meta es que crezca”.

Asimismo, asegura que en la empresa están al tanto de las dudas que rondan en la industria sobre Kowa. “Hemos escuchado que hay quienes piensan que esta empresa no es real. Bueno, aquí estamos. Somos una compañía de verdad, y de las más antiguas de Japón”, asegura. También niega que Julio Ponce, o alguno de sus hermanos, sean accionistas de la empresa.

Kowa sigue de cerca los conflictos por los que hoy atraviesa SQM. Se lo han hecho saber sus socios, se han enterado por la prensa y, por lo mismo, es el mismo Hata quien recolecta información para enviar a Japón. “Estamos al tanto de las investigaciones que enfrenta SQM. Estamos preocupados, observando y esperando la resolución de la justicia. Después de eso, será Mr. Miwa quien tome las decisiones pertinentes. Aún no es tiempo de pronunciarse”, confiesa Hata. •••