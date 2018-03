Cristián Lefeve (51 años)

Socio principal EY; MBA UAI

“Uno de los mejores consejos me lo dio el profesor Alejandro Ruelas: nunca estar tranquilo con el éxito, ya que el éxito del pasado no te asegura el futuro y hay que estar constantemente mirando hacia adelante, desafiando la estrategia y atento a los cambios de entorno. Hoy se aplica más que nunca con la trasformación tecnológica que está cambiando prácticamente todos los negocios, al igual que el cambio en el consumidor”.

Christoph Schiess (54 años)

Presidente de Empresas Transoceánica; MBA UC

“En el MBA conocí a ejecutivos de distintos negocios, lo que me mostró que afinando la estrategia del producto y/o servicio, generalmente se puede transformar en un negocio sustentable e innovador. Esto me incentivó en mi vida laboral para entrar a desarrollar distintos negocios”.

Ignacio Navarrete (30 años)

Socio en Mudango.com, Escapology, Rising Sun Chile y Appunte; MBA UDD

“El profesor Fernán Ibáñez, que nos hizo durante los 18 meses del programa el taller de emprendimiento, fue quien más me marcó en el MBA. Él me enseñó la estructura de un buen pitch (para presentar un emprendimiento a inversionistas) y me dio la confianza para apoyarme en mi experiencia de actor y abogado. Me aconsejó cómo informar, interesar y entretener a quien le estoy contando mi idea en el menor tiempo posible, lo que se ha convertido en una herramienta de trabajo importantísima y me ha permitido incluso hacer cursos de esto en incubadoras y colegios. Además, fue él quien me aconsejó atreverme a desarrollar full time los emprendimientos que llevaba en paralelo a mi carrera de abogado”.

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.