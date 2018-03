Muchas veces, la necesidad nos obliga a estar en un lugar que no queremos, a trabajar en algo que detestamos, por lo que cada día es una tortura y sin darnos cuenta desechamos nuestra vida en algo que odiamos y no pensamos que esos días y horas perdidas no volverán nunca más.

Lamentablemente, este es un comportamiento común en personas que ya tienen un título profesional de algo que nunca quisieron. Pero si admiten que "perdieron" cinco años estudiando algo que no les gustaba, se darán cuenta de que siguen perdiendo mucho más trabajando en algo que odian. Y el dinero no lo compensa.

Si bien no podemos decir que no hay que hacer las cosas por dinero, porque es necesario para la subsistencia actual, tampoco hay que llegar al extremo de hacerlas solo por el pago a fin de mes, sacrificando intereses personales, pasiones, habilidades y gustos.

Cada día que pierdes en algo que odias, estás enterrando cada vez más tus habilidades y la potencialidad de crear o participar en un nuevo negocio exitoso que te haga feliz.

Solo aquel que se dedica a algo que realmente ama tendrá éxito en ello, ya que dedicará todo su esfuerzo en que funcione y encontrará la manera de superar los obstáculos. ¿Necesitas volver a estudiar? A desempolvar esos cuadernos y ponte a ello. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, sobre todo si es algo que siempre quisiste hacer.

Poco a poco, con muchos sacrificios, tu pasión te llevará a un negocio o a una empresa o incluso a ser freelance y aunque quizás no tengas tanto éxito como Bill Gates o Mark Zuckerberg, te permitirá vivir de lo que ama y ser feliz con ello.

Y ojo que esos años en los cuales estudiaste algo que no quisiste no es tiempo perdido, porque ese conocimiento te puede ayudar en el nuevo rumbo que quieres para tu vida. La economía te ayudará a salir adelante como ilustrador, el derecho ltesacará de apuros cuando te decidas a escribir cuentos para niños. Todo lo que aprendiste puedes aplicarlo en cualquier rubro.

¿Habrá días malos? Por supuesto. ¿Querrás dejar todo y rendirte? Claro que sí, pero el secreto está en que al final del día o al final de la semana, tu trabajo seguirá haciéndote feliz y no querrás hacer otra cosa.

Cuando haces lo que le gusta, la vida realmente se disfruta. Tu pasión es tu motor, es tu combustible y tu acelerador para avanzar directamente a tu propia felicidad. Y eso es lo más importante.