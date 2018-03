La llegada de un tren blindado a Beijing y el desplazamiento de una abultada comitiva por las calles de China han dado pie a la especulación sobre si el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encuentra de visita en ese país.

Al menos tres fuentes confirmaron a Bloomberg que el gobernante, quien no ha tenido una visita oficial al extranjero desde que asumió el poder en 2011, se encuentra en Beijing. En tanto, fuentes diplomáticas confirmaron al diario británico Financial Times que una "alta autoridad" norcoreana se encuentra en la capital china, pero no confirmaron que se tratara de Kim.

La especulación sobre la visita oficial ocurre ad portas de una inédita cumbre de Kim con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá lugar en mayo.

El canal japonés NHK emitió ayer imágenes del tren blindado, similar al que utilizan los líderes de Pyongyang, llegando a la capital china. Minutos más tarde, un grupo de motocicletas y automóviles se desplazó por las calles del centro de la ciudad, donde el tráfico se vio alterado durante gran parte de la tarde del lunes.

Las autoridades chinas no han confirmado la identidad de la visita y dijeron que su agenda probablemente se dé a conocer sólo una vez que haya abandonado el país.

En conversación con FT, el profesor de la universidad surcoreana de Sogang, Kim Jae-chun, señaló que el líder norcoreano "quiere acallar los miedos de los líderes chinos de que Corea del Norte podría acercarse a EEUU. Tendrán que arreglar la relación con China de una u otra manera. Es necesario y es mejor hacerlo antes que después".

