Por: Rocío Montes

Fotos: Verónica Ortíz

El domingo del cambio de mando, como cada vez el fin de semana, jugó tenis. Desde la llegada de la democracia, Jorge Burgos siempre cumplió algún papel en la ceremonia de traspaso de poder, pero esta vez fue la excepción: la siguió por televisión. “Por primera vez miré la ceremonia sentado desde mi cama y no en el Congreso”, relata Burgos, a primera hora de la mañana en una cafetería de Isidora Goyenechea, cerca de la oficina de abogados donde trabaja: el estudio Grasty, Quintana, Majlis & CIA. Desde que renunció como ministro del Interior de Michelle Bachelet, en junio de 2016, se dedica a la actividad privada, aunque no se siente jubilado de la política. Sin cargos ni en la DC ni en el Congreso –“no sé lo que pasará dentro de la DC en cuatro años”–, se reúne con amigos de su partido a hablar de contingencia, como con Edmundo Pérez. En ocasiones se arrepiente de no haber postulado al Parlamento, como le pidieron tanto en 2017. “A veces lo pienso, porque creo que podría haber contribuido más al futuro de la DC desde el Congreso que desde fuera”. Aunque aclara: “Estoy mucho más feliz ahora”...

“Lo de la Constitución fue una cosa apurada, impensada, como muchas cosas. Como el mismo hecho de mandarla días antes del término del mandato”. “Acuerdos políticos sucesivos de la DC con el Frente Amplio y el PC complicarán las cosas”. “No conozco a nadie de derecha -salvo a José Antonio Kast- que diga que hay que derogar la ley de despenalización del aborto”. “Como me conozco, creo que si la presidenta me hubiera preguntado mi opinión cuando Villalobos se fue de vacaciones, habiendo estallado el conflicto, yo le habría dicho: ‘Basta’”. “Me parece que fue un error la designación de Luis Toledo como notario”.

