Por: María José Gutiérrez

Fotos: verónica ortíz

Jueves, 10:40 de la noche, Martín Cárcamo (42) hace la última arenga con Diana Bolocco. Él, con Coca-Cola Light, y ella, con champaña y cigarro. Se dan ánimo, se abrazan, se dan un beso. Cárcamo sale del backstage del estudio de Canal 13, siempre acompañado de Sergio Arias, su asesor de imagen, que no lo abandona ni un segundo; le arregla el pantalón blanco, la chaqueta negra, la camisa. El animador está serio.

Minutos antes, en el VIP de Vértigo, los animadores explican a los cinco invitados de esa noche –Daniela Vega, Claudio Borghi, Loreto Aravena, Mariela Montero y Matías Vega– qué esperar de la jornada. “Esto es como el Coliseo”, dice la conductora...

Cárcamo no pudo viajar con el equipo a Los Ángeles; tampoco pudo hacerlo cuando Gloria fue premiada en Berlín. La cábala, dice, es que él no esté en las premiaciones para que las cosas pasen.

“El día que no pueda animar, me dedicaré a producir. Cuando no pueda producir, me dedicaré a hacerlo para otros, o a financiar, o jugaré en la radio”.

Otra de sus líneas de negocio es una panadería y pastelería en Reñaca con su cuñado, llamada Panqueque, que abrió su primer local en septiembre pasado y espera inaugurar otros dos en los próximos dos años.

Hace un año y medio Cárcamo fundó Lateral, una creadora de contenido para plataformas multimedia.