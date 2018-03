En reconocimiento a su “visión pionera y a su gran determinación que ha ayudado a impulsar el vino chileno a un escenario global”, la revista especializada inglesa Decanter nombró a Eduardo Chadwick, presidente de Viña Errázuriz, como “Hombre del Año”.

El premio, que Decanter entrega hace más de 30 años para destacar la excelencia en el mundo del vino, fue anunciado en la edición de abril de la revista -disponible desde hoy-, y que incluye una extensa entrevista que el Master of Wine, Peter Richards, realizó a Chadwick a propósito de la distinción.

Esta es la primera vez que un chileno es nombrado Hombre del Año por la destacada publicación inglesa. Dentro de la lista de galardonados en años anteriores se encuentra: Robert Mondavi, Angelo Gaja, Jancis Robinson, Miguel Torres, Aubert de Villane y Steven Spurrier.

Según John Stimpfig, director de contenidos de Decanter “cada año la competencia está increíblemente más difícil y también son más exigentes los criterios para escoger al ganador, pues éste debe haber realizado una gran contribución que perdure en el tiempo, no sea en su propio país o región, sino tambien más allá. Eduardo Chadwick cumple con esos criterios con creces: es un aguerrido y tenaz embajador de los vinos e industria vitivinícola de su país. Chile no podría pedir otro mejor ganador y Decanter no podría haber escogido a un mejor merecedor del premio”, concluyó.

Por su parte, Eduardo Chadwick, comentó: “este premio más que ser para nosotros, es para Chile. Es el reconocimiento a que nuestro país ha entrado a la categoría de vinos Icono. Anteriores galardonados como Robert Mondavi, Alvaro Palacios y Miguel Torres, han ayudado a demostrar que sus países son parte de esta familia de terruños vitivinícolas a nivel mundial, y eso es lo que yo he estado tratando de hacer con Chile.”