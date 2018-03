Poder

Felipe Larraín: “El crecimiento no está asegurado”

La próxima semana, Felipe Larraín jurará como ministro de Hacienda por segunda vez. Dice que la vez pasada el gobierno de Sebastián Piñera creó demasiadas expectativas, que su cargo esta vez será más político y con más calle, y asegura que no le sube el ego volver a Teatinos 120. Sobre la situación económica del país, señala: “Si no crecemos, es difícil hacer una política social potente, por la simple realidad de que no hay recursos”.

Por: María José Gutiérrez

Fotos: Verónica Ortíz La noche del viernes 19 de enero en la casa de Felipe Larraín había fiesta. Su mujer Francisca Cisternas se recibía de psicología en la UDD. En silencio, el economista tenía otro motivo para celebrar: cerca del mediodía había recibido una llamada de Sebastián Piñera invitándolo a ser su ministro de Hacienda. La conversación duró pocos minutos. Tras colgar, Larraín caminaba en círculos en su oficina de Clapes UC, el centro de políticas públicas que fundó tras dejar el gobierno en 2014. Lo primero que atinó a hacer fue rezar a Dios y a sus papás y hermanos. Entre cientos de libros, apoyados en una repisa de madera que cubre todo el muro, el futuro secretario de Estado muestra tres fotos, dos de ellas en blanco y negro. La primera es de Adolfo y la otra de Andrés, sus dos hermanos mayores –de los cinco que son en total– que murieron cuando él tenía 7 y 13 años. La tercera es de su padre, Vicente Larraín, que falleció en 2000. “Una de mis mayores penas es que el viejo no me haya acompañado cuando juré como ministro en 2010”, confiesa. Esa vez, su madre Marta Bascuñán –que murió en 2013– estuvo presente en la ceremonia y en Cerro Castillo junto al resto de su familia. “El 99% de las veces estamos de acuerdo (con Sebastián Piñera). Tenemos una formación muy parecida. Él fue mi profesor, luego me recomendó para que me fuera a estudiar afuera. Y en ese 1% cuando hay diferencias, la opinión que prevalece es la de él”. “Llevamos cuatro años consecutivos de caída de inversión. Eso no se había dado en Chile al menos en los últimos 60 años. Y sin crisis externa. La economía mundial mejoró bastante en 2017 y Chile creció apenas 1,6%, cuando el mundo creció alrededor de 3,5%”. “Solamente los burros no aprenden. En el gobierno anterior pensé que mi pega era hacer bien el trabajo económico; eso es necesario, pero me di cuenta que no es suficiente. Hay que preocuparse de los temas políticos”. “A nosotros no nos van a juzgar por si el gabinete era más o menos homogéneo, nos van a juzgar por los resultados. Y esos resultados se logran con equipos afiatados que hacen la pega en beneficio del país”. Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital. Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.